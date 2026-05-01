Asigurarea CASCO în 2026. Cum afli prețul corect și ce tipuri de daune îți protejează mașina

Spre deosebire de polița obligatorie RCA, asigurarea CASCO este concepută pentru a prelua povara financiară a reparațiilor propriului vehicul în urma unor incidente diverse, de la accidente și vandalism până la fenomene naturale.

Ce este CASCO și cum se calculează prețul în 2026

Spre deosebire de asigurarea obligatorie, prețul unei polițe CASCO nu urmează o grilă fixă, fiind influențat de un ansamblu de factori de risc analizați de asigurător. Principalul criteriu în stabilirea primei este valoarea mașinii : cu cât autoturismul este mai nou, mai scump sau dotat cu piese costisitoare, cu atât costul asigurării va fi mai ridicat.

Factorii esențiali care determină prețul final includ:

Specificațiile vehiculului: Marca, modelul, anul de fabricație, motorizarea și dotările opționale.

Profilul șoferului și utilizarea: Localitatea de utilizare, istoricul de daune al proprietarului și frecvența folosirii mașinii (un vehicul condus zilnic în trafic aglomerat are o primă mai mare).

Nivelul de acoperire: O poliță de bază este mai accesibilă, în timp ce una extinsă include protecție pentru vandalism, asistență rutieră sau accesorii.

Franșiza: Reprezintă partea din daună suportată de proprietar (sumă fixă sau procent); o franșiză mai mare scade prețul poliței, dar crește cheltuiala șoferului în caz de incident.

Exemple de costuri estimate pentru 2026:

Dacia Logan (2026): Polița poate porni de la aproximativ 1.500 – 2.000 de lei pe an .

BMW Seria 3: Costul poate varia între 5.000 și 10.000 de lei pe an , raportat la o valoare de achiziție de circa 45.000 euro.

Riscuri și daune acoperite

Polița CASCO este menită să protejeze propria mașină, oferind despăgubiri chiar și în situațiile în care șoferul asigurat este vinovat de producerea unui accident. Spectrul de riscuri acoperite este larg și poate include:

Accidente și avarii: Ciocniri, răsturnări, lovituri în parcare, zgârieturi sau căderi de obiecte pe mașină.

Fenomene naturale și evenimente externe: Incendii, explozii, grindină, furtuni, inundații, prăbușiri de copaci sau avarii cauzate de animale.

Furt: Atât furtul total al autoturismului, cât și furtul unor componente precum oglinzi, roți sau faruri.

Notă importantă: Asigurătorul poate refuza plata dacă dauna a fost produsă intenționat, în cadrul unor curse ilegale sau dacă șoferul se afla sub influența alcoolului ori a drogurilor. De asemenea, pentru mașinile achiziționate în leasing , încheierea unei polițe CASCO este obligatorie.

CASCO vs. RCA: De ce sunt necesare ambele?

Deținerea unei polițe CASCO nu elimină obligativitatea asigurării RCA. Cele două au roluri complementare:

RCA (Obligatoriu): Îi protejează pe terții păgubiți (pietoni, alte mașini sau bunuri) în cazul unui accident provocat de tine. CASCO (Facultativ): Te protejează pe tine, acoperind reparațiile propriei mașini, indiferent de vinovăție sau de contextul avarieriei (furt, fenomene meteo etc.).

În concluzie, în timp ce RCA este instrumentul de protecție socială față de ceilalți participanți la trafic, CASCO reprezintă siguranța investiției tale în propriul vehicul.

Scurt rezumat asigurare CASCO 2026