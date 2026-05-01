Ce recomandă un gastroenterolog să faci imediat după trezire pentru a-ți stimula metabolismul și digestia

Pe parcursul nopții, organismul pierde o cantitate considerabilă de lichide, iar rehidratarea rapidă dimineața poate avea un impact pozitiv asupra digestiei, metabolismului și sănătății tractului urinar. Specialiștii subliniază că acest obicei simplu contribuie la funcționarea optimă a corpului.

Mulți oameni își încep ziua cu o cafea, însă medicul gastroenterolog Adrienna Jirik, de la Cleveland Clinic, recomandă ca primul lucru consumat dimineața să fie apa, potrivit publicației The Health.

În timpul somnului, corpul continuă să piardă lichide, în special prin respirație. Dr. Jirik explică faptul că, într-un interval obișnuit de opt ore, organismul poate pierde între 300 și 400 ml de apă. De asemenea, pierderile au loc și la nivel digestiv, prin transpirație și urinare.

Din acest motiv, medicul le recomandă pacienților să bea cel puțin un pahar de apă imediat după trezire, pentru a reface nivelul de hidratare.

Specialiștii de la Cleveland Clinic atrag atenția că acest obicei poate reduce riscul infecțiilor urinare, poate stimula metabolismul și poate susține digestia.

Pentru cei care nu apreciază gustul apei simple, există alternative precum apa minerală carbogazoasă sau chiar sucurile. Totuși, pentru a limita aportul de zahăr, se poate adăuga doar o cantitate mică de suc într-un pahar cu apă, pentru un plus de savoare.

O altă opțiune este apa cu lămâie, care oferă un gust plăcut și poate sprijini procesele naturale de detoxifiere ale ficatului.

În plus, băuturile care conțin electroliți, precum Liquid I.V., furnizează minerale esențiale, cum ar fi sodiul și potasiul, contribuind la o hidratare mai eficientă a organismului.