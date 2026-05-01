Premieră în aviația italiană: un bebeluș s-a născut la bordul unui avion ITA Airways, pe ruta Dakar-Roma
Nastere bord avion/ The Flight Club
O pasageră însărcinată în șapte luni a născut prematur la bordul unui zbor ITA Airways Dakar – Roma, marcând prima naștere înregistrată vreodată pe o aeronavă a companiei italiene. Mama și copilul sunt în stare bună.
Un bebeluș s-a născut la bordul unui avion ITA Airways, în timpul zborului AZ855 pe ruta Dakar – Roma Fiumicino, relatează The Flight Club. Evenimentul reprezintă o premieră pentru compania aeriană italiană.
La aproximativ o oră după decolare, o pasageră însărcinată în șapte luni a intrat în travaliu și a născut prematur la bord. Potrivit ITA Airways, echipajul a intervenit imediat, fiind sprijinit de doi pasageri cu pregătire medicală – un medic și o asistentă – care au asistat nașterea în condiții dificile, departe de orice infrastructură medicală.
Mama și nou-născutul au primit îngrijiri la bord până la aterizarea în siguranță la Roma.
Compania a transmis că atât mama, cât și copilul se află în stare bună de sănătate și a mulțumit echipajului și pasagerilor implicați pentru intervenția rapidă și profesionistă.
Citește și:
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News