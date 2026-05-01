Capcanele drumului spre mare. Șoferii plătesc mai mult pe Autostrada Soarelui decât în alte orașe din țară

Prețurile la carburanți variază semnificativ în România înainte de minivacanță, iar diferențele devin evidente mai ales pentru șoferii care pornesc spre litoral. Pe Autostrada Soarelui A2, motorina ajunge să fie mai scumpă decât în numeroase orașe din țară, în special în benzinăriile de pe traseul spre mare.

În stațiile de carburant de pe autostradă, motorina se vinde în intervalul 9,67 – 9,79 lei pe litru, un nivel peste media din multe zone urbane, unde prețurile sunt mai reduse. Diferențele apar frecvent în perioadele de trafic intens, când cererea crește odată cu fluxul de mașini către litoral.

În comparație, în unele orașe din România prețurile sunt mai mici. Un exemplu este Cluj-Napoca, unde motorina se vinde în jur de 9,27 lei pe litru, unul dintre cele mai scăzute niveluri raportate.

Diferența de aproximativ 40 de bani pe litru devine semnificativă pentru șoferii care parcurg distanțe lungi, mai ales în contextul drumurilor spre mare, unde alimentarea este inevitabilă pentru mulți conducători auto.

Situația din zona litoralului

În județul Constanța, prețurile se mențin la un nivel intermediar. Motorina are un minim de aproximativ 9,58 lei pe litru, mai mic decât pe autostradă, dar mai ridicat decât în unele orașe din vestul și centrul țării.

În Mangalia, diferențele devin și mai vizibile. La stațiile Rompetrol, motorina ajunge la aproximativ 9,71 lei pe litru, unul dintre cele mai ridicate niveluri din zonă în această perioadă. În stațiile Petrom, prețul este ușor mai redus, în jur de 9,58 lei pe litru.

Prețurile cresc în perioadele de aglomerație

Diferențele de preț dintre autostradă și orașe sunt influențate și de perioadele de trafic intens, când cererea de carburant crește semnificativ. În aceste momente, benzinăriile de pe traseele spre litoral ajustează tarifele în funcție de consum și fluxul ridicat de clienți.

Pentru șoferi, acest lucru înseamnă costuri mai mari exact în momentele în care drumurile spre mare sunt cele mai aglomerate.