Interdicție pentru camioane în Ungaria, de 1 Mai. MAE avertizează transportatorii români

1 mai 2026, 12:10
Actualizat: 1 mai 2026, 12:10
Vama Nădlac

Vama Nădlac

Ungaria a instituit restricții de circulație pentru vehiculele de marfă și ansamblurile de vehicule cu masa maximă autorizată mai mare de 7,5 tone în perioada 1-3 mai 2026, potrivit unei atenționări de călătorie transmise vineri de Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

Intervalele de interdicție

Restricțiile se aplică astfel:

1 mai 2026, între orele 6:00 – 22:00 (ora locală) – interdicție totală de circulație

2 mai 2026, ora 22:00 – 3 mai 2026, ora 22:00 – restricție pe durata întregii zile

Date de contact pentru asistență consulară

Șoferii români aflați în dificultate pot apela:

Ambasada României la Budapesta: +3613847689

Consulatul General al României la Szeged: +3662424431

Consulatul General al României la Gyula: +3666464579 sau +3666477147

Apelurile sunt preluate în regim de permanență de operatorii Centrului de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS).

Numere de urgență

Pentru situații urgente, sunt disponibile linii directe:

Ambasada României în Ungaria: +36305356912

Consulatul General la Szeged: +36306777980

Consulatul General la Gyula: +36306357181

MAE recomandă consultarea paginilor oficiale budapesta.mae.ro, szeged.mae.ro, gyula.mae.ro și utilizarea aplicației „Călătorește informat" pentru informații actualizate înainte de orice deplasare în străinătate.

