Interdicție pentru camioane în Ungaria, de 1 Mai. MAE avertizează transportatorii români
Vama Nădlac
Ungaria a instituit restricții de circulație pentru vehiculele de marfă și ansamblurile de vehicule cu masa maximă autorizată mai mare de 7,5 tone în perioada 1-3 mai 2026, potrivit unei atenționări de călătorie transmise vineri de Ministerul Afacerilor Externe (MAE).
Intervalele de interdicție
Restricțiile se aplică astfel:
1 mai 2026, între orele 6:00 – 22:00 (ora locală) – interdicție totală de circulație
2 mai 2026, ora 22:00 – 3 mai 2026, ora 22:00 – restricție pe durata întregii zile
Date de contact pentru asistență consulară
Șoferii români aflați în dificultate pot apela:
Ambasada României la Budapesta: +3613847689
Consulatul General al României la Szeged: +3662424431
Consulatul General al României la Gyula: +3666464579 sau +3666477147
Apelurile sunt preluate în regim de permanență de operatorii Centrului de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS).
Numere de urgență
Pentru situații urgente, sunt disponibile linii directe:
Ambasada României în Ungaria: +36305356912
Consulatul General la Szeged: +36306777980
Consulatul General la Gyula: +36306357181
MAE recomandă consultarea paginilor oficiale budapesta.mae.ro, szeged.mae.ro, gyula.mae.ro și utilizarea aplicației „Călătorește informat" pentru informații actualizate înainte de orice deplasare în străinătate.
