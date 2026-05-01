Urmărire ca în filme pe A2: tânăr de 19 ani, băut, prins cu elicopterul după ce a condus haotic spre mare - VIDEO

Un incident periculos a avut loc pe Autostrada Soarelui, unde un tânăr de 19 ani a fost urmărit în trafic după ce a fost semnalat că conduce haotic spre litoral. Polițiștii au intervenit rapid, iar operațiunea s-a desfășurat atât la sol, cât și din aer.

Totul a început în jurul orei 09:10, când polițiștii din cadrul Poliția municipiului Medgidia au fost alertați prin 112 cu privire la un autoturism care se deplasa periculos pe Autostrada A2, în direcția Constanța.

A fost mobilizat inclusiv un elicopter

Echipajele rutiere au reușit să identifice mașina la kilometrul 193 și au încercat să o oprească. Șoferul nu a respectat semnalele polițiștilor și și-a continuat deplasarea, ceea ce a dus la declanșarea unei urmăriri. Pentru a evita un incident grav, autoritățile au mobilizat inclusiv un elicopter al Inspectoratul General de Aviație, aflat în zonă.

Echipajul aerian a transmis în timp real poziția mașinii, ajutând echipele de la sol să coordoneze intervenția și să oprească autoturismul în condiții de siguranță. Mașina a fost oprită câțiva kilometri mai departe, la kilometrul 196.

Tânăr băut, urcat la volan

La volan se afla un tânăr din București, care se îndrepta spre litoral. Testarea cu aparatul etilotest a indicat o alcoolemie de 0,53 mg/l alcool pur în aerul expirat. Șoferul a fost dus la spital pentru recoltarea probelor biologice, iar pe numele său a fost deschis dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.