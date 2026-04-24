Este un desert potrivit atât pentru mesele în familie, cât și pentru momentele în care ai musafiri și nu vrei să petreci mult timp în bucătărie. Se prepară rapid, însă are nevoie de câteva ore la frigider pentru ca aromele să se îmbine, iar textura să devină perfectă. După răcire, pișcoturile se înmoaie ușor și capătă o consistență apropiată de cea a cojilor de ecler, fără a deveni prea moi.

Ingrediente

Deși lista pare mai lungă, ingredientele sunt simple și ușor de găsit:

Pentru bază:

300 g pișcoturi

Pentru cremă:

500 ml lapte

100 g zahăr

2 ouă

40 g amidon

1 linguriță esență de vanilie

50 g unt

Pentru glazură:

150 g ciocolată neagră

50 ml smântână pentru frișcă

Pentru decor:

50 g ciocolată albă

Mod de preparare

Începe prin a prepara crema de vanilie. Pune laptele la încălzit, păstrând câteva linguri deoparte. Separat, bate ouăle cu zahărul până când compoziția devine deschisă la culoare, apoi adaugă amidonul și laptele rece și amestecă bine.

Toarnă treptat laptele cald peste acest amestec, amestecând continuu, apoi pune totul la foc mic. Fierbe până când crema se îngroașă și devine fină, amestecând constant. Ia de pe foc, încorporează untul și vanilia, apoi lasă crema să se răcească, acoperită cu folie alimentară direct pe suprafață.

Așază un strat de pișcoturi pe un platou, adaugă deasupra cremă din belșug, apoi acoperă cu alte pișcoturi, formând mici „sandvișuri”.

Pentru glazură, încălzește smântâna până aproape de fierbere și toarn-o peste ciocolata mărunțită. Amestecă până obții o compoziție netedă și lucioasă.

Acoperă fiecare desert cu glazură sau toarnă ciocolata deasupra, lăsând-o să se prelingă ușor pe margini. Decorează cu ciocolată albă topită, trasând linii subțiri.

Lasă desertul la frigider cel puțin 2–3 ore înainte de servire. În acest timp, pișcoturile se vor înmuia, iar crema se va stabiliza, rezultând un desert echilibrat și savuros.

Se servește rece, iar fiecare porție oferă combinația clasică și irezistibilă de vanilie și ciocolată, într-o variantă simplă, rapidă și cu aspect de cofetărie.

