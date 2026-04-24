Hotărârea a fost adoptată în unanimitate, cu 18 voturi „pentru”, în cadrul unei ședințe extraordinare a Consiliului Local. Potrivit deciziei, toate activitățile de jocuri de noroc, așa cum sunt definite de legislația în vigoare, sunt interzise pe teritoriul municipiului. Singura excepție o reprezintă jocurile loto tradiționale.

Păcănelele, interzise în Blaj

Operatorii economici care dețin deja autorizații valabile emise de Oficiul Național al Jocurilor de Noroc își pot continua activitatea doar până la expirarea acestora. După intrarea în vigoare a hotărârii, nu vor mai fi emise noi autorizații pentru astfel de activități.

Consiliul Local a aprobat și un regulament privind autorizarea activităților de tip loto tradițional. Astfel, Loteria Română va putea funcționa doar în baza unei autorizații emise conform noilor reguli locale.

Primarul susține că a fost dorința cetățenilor

Primarul municipiului, Gheorghe Valentin Rotar, a explicat că decizia vine ca răspuns la solicitările locuitorilor și la efectele negative ale jocurilor de noroc:

„În primul rând a fost dorința covârșitoare a majorității cetățenilor din Blaj. Cu mulți dintre ei am discutat sau mi-au scris. Sunt și motive legate în primul rând de dependența pe care o generează jocurile de noroc. De asemenea, din punct de vedere economic, Blajul nu avea niciun câștig din prezența acestor jocuri de noroc”, a declarat edilul, conform presei locale.