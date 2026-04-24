UPDATE - Premierul Ilie Bolojan a stat aproape două ore la Ministerul Energiei, minister pe care îl va conduce ca interimar. Premierul nu a vrut să spună de ce s-a dus la minister având în vedere că Bogdan Ivan este încă în funcție. Bolojan speră ca luni să facă prima ședință în noua formulă de guvernare.

Nu se cunoaște cu exactitate care este motivul pentru care premierul Ilie Bolojan a venit vineri dimineață la Ministerul Energiei.

Deși preluarea mandatului interimar este așteptată, procedura nu a fost încă finalizată. Președintele Nicușor Dan nu a semnat până în prezent numirile necesare pentru instalarea noilor miniștri interimari, inclusiv cea de la Energie.

Rămâne de văzut dacă vor fi oferite declarații publice fie de către premier, fie de către ministrul în exercițiu, odată cu încheierea vizitei lui Bolojan de la minister.