Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Iaşi informează că,în urma unui apel primit prin Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă 112, pompierii militari intervin în municipiul Iaşi, în zona Pasarelei Bucium, unde un autoturism, implicat într-o coliziune cu un autocamion, a căzut de pe pasarelă.

La locul solicitării se deplasează forţe din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Iaşi, cu trei autospeciale de stingere cu apă şi spumă (ASAS), o autospecială de intervenţie şi descarcerare (AID), un echipaj de terapie intensivă mobilă (TIM) şi un echipaj de prim ajutor calificat (EPA). De asemenea, intervin şi două echipaje ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean.

Potrivit reprezentanților instituției, intervenţia are ca scop salvarea persoanelor implicate, acordarea primului ajutor medical şi asigurarea măsurilor specifice pentru prevenirea altor situaţii de urgenţă.

Pompierii recomandă oamenilor să evite zona pentru a uşura accesul echipajelor de intervenţie, să respecte indicaţiile autorităţilor, să circule cu prudenţă şi să adapteze viteza la condiţiile de drum.

În momentul publicării acestei știri misiunea este în desfăşurare.