Agresiune într-un apartament din Murfatlar

Potrivit anchetatorilor, în data de 14 februarie 2026, în jurul orei 21:50, bărbatul ar fi încercat să întrețină raporturi sexuale cu o femeie, împotriva voinței acesteia, folosind violența fizică. Tentativa ar fi fost oprită de rezistența victimei și de intervenția unei alte persoane, care a auzit țipetele și a venit în ajutor.

După intervenția martorului, agresorul ar fi continuat actele de violență asupra victimei, încercând să o constrângă în continuare. Ulterior, acesta a ieșit pe scara blocului având asupra sa un topor, provocând panică în rândul locatarilor și tulburând ordinea publică.

Organele de cercetare penală au deschis dosar pentru tentativă de viol în aceeași zi, iar pe 15 februarie 2026 a fost dispusă continuarea urmăririi penale față de suspect, măsură confirmată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța. Tot atunci, bărbatul a fost arestat preventiv. Pe 4 martie 2026, inculpatul, identificat ca Ionel G., a fost trimis în judecată, dosarul fiind înregistrat la Judecătoria Constanța, conform Focuspress.

Instanța a decis începerea judecății

În data de 23 aprilie 2026, judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea rechizitoriului, a probelor și a actelor de urmărire penală și a dispus începerea judecății. Potrivit minutei instanței, inculpatul este judecat pentru tentativă de viol, faptă prevăzută de Codul penal, precum și pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. Acesta se află în continuare în arest preventiv, iar decizia poate fi contestată în termen de trei zile de la comunicare.