Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Argeş a transmis că pompierii argeşeni au fost solicitaţi, vineri, să intervină pentru asigurarea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor, ca urmare a avarierii unei conducte de gaze din comuna Rucăr, în urma executării unor lucrări în zonă.



La fața locului, s-au deplasat de urgenţă forţe din cadrul Punctului de Lucru Rucăr. Ulterior, au ajuns și forţele ISU Argeş care au constatat că sunt pierderi de gaze din conducta avariată, motiv pentru care a fost anunţat distribuitorul de gaz.

„Echipajele operative au balizat zona şi au realizat un perimetru de siguranţă, după care s-au luat toate măsurile necesare pentru protecţia populaţiei din zona respectivă”, precizează sursa citată.

Centrul Infotrafic al Poliţiei Române anunţă că pe DN 73 Câmpulung – Podu Dâmboviţei, în dreptul localităţii Rucăr, judeţul Argeş, este în desfăşurare intervenţia de specialitate, în urma unei avarii la o ţeavă de gaz care traversează artera rutieră. Este oprit traficul autovehiculelor cu masa mai mare de 7,5 tone, iar celelalte categorii auto circulă dirijat, alternativ.

Poliţiştii rutieri estimează reluarea circulaţiei în condiţii normale după ora 11.00.