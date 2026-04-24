Marius Budăi critică măsurile guvernului condus de Ilie Bolojan

Social-democratul susține că scăderea deficitului este rezultatul unor tăieri și amânări de cheltuieli, precum și al unor „artificii contabile”, și nu al unor politici economice sustenabile. Potrivit acestuia, impactul s-a resimțit direct asupra populației, prin înghețarea veniturilor și creșterea taxelor.

„Operația a reușit. Pacientul este mort. Domnul Ilie Bolojan bate toba: „Am redus deficitul!” Aplauze, confetti, poze pentru presă. Dar să vedem ce se ascunde în spatele acestei „performanțe”. Deficitul nu a scăzut pentru că s-au făcut reforme. A scăzut pentru că au sărăcit oamenii. Simplu, brutal, cinic.

Marea „performanță” constă în salarii tăiate, pensii înghețate, alocații pentru copii tăiate, taxe și impozite majorate. Au fost striviți antreprenorii români, în timp ce corporațiile străine au răsuflat ușurate. Și când tot nu le-au ieșit cifrele, au trecut la scamatorii contabile: 12 miliarde de lei tăiate din investiții publice, adică drumuri nefăcute, spitale neîncepute, școli amânate până la calendele grecești, plus un artificiu de manual de prestidigitație financiară: au transformat împrumuturile din PNRR în granturi, pe hârtie, și hop!, încă 0,6% din PIB „câștigat” din pix.

Marius Budăi lansează atacuri în rafală la adresa lui Bolojan: „Zero progres real!”

Fără aceste manevre de iluzionism contabil, deficitul real în 2025 ar fi fost 9,14% din PIB. Adică aproape identic cu 2024, când era 9,3%. Cu alte cuvinte: zero progres real. Zero. Același deficit, două lumi diferite! În 2024, cu aproximativ același deficit, s-au mărit pensiile de două ori, s-au scutit de taxe pensiile până la 3.000 de lei, s-au crescut salariile profesorilor, s-au realizat cele mai mari investiții publice de până atunci, nu s-a majorat TVA și accize, nu s-au crescut taxe la firme, nu s-a pus CASS la pensii, la mame sau la veterani de război, nu s-au impus taxe persoanelor cu dizabilități. În 2025, același deficit a produs sărăcie, taxe și iluzionism contabil. Diferența? Nu matematica. Voința politică și empatia față de om.

Dar cine a plătit prețul acestui număr cosmetizat? Părinții și bunicii noștri care au așteptat toată iarna o mărire ce nu a mai venit. Gravida căreia i-au tăiat indemnizația. Meșterul, constructorul, fermierul - cu facturile la stat amânate, cu banii blocați, cu firma la un pas de colaps. Persoana cu dizabilități, pusă să dovedească de una singură că statului îi mai pasă. Veteranul de război, tratat ca o linie bugetară incomodă. Familia obișnuită, prinsă la mijloc între chirii, facturi și salarii înghețate.

„Nicio investiție, nicio cheltuială în plus”

Și, pentru că nimic nu este complet fără un strop de circ, acum ne spun că deficitul pe primele două luni din 2026 este „la jumătate față de anul trecut”. Bravo! Numai că în primele două luni România nu a avut buget aprobat. Fiecare primărie, fiecare spital, fiecare școală a funcționat cu 1/12 din bugetul anului trecut, adică în regim de avarie curată. Nicio investiție. Nicio cheltuială în plus. Și cu cel puțin 0,8% din PIB în plăți amânate, facturi către constructori, despăgubiri, compensări la energie, care vor trebui plătite tot de undeva, tot de cineva.

Asta nu se cheamă performanță. Se cheamă amânare mascată în victorie. Domnul Ilie Bolojan a descoperit formula magică: sărăcești populația, cosmetizezi cifrele și te declari erou. Alege cifra în locul omului. Alege raportul frumos în locul vieții trăite. Alege să taie din carnea celor mulți pentru a hrăni un grafic rece, prezentat, cu emfază, ca o mare victorie. Noi nu uităm cine a plătit nota de plată a acestei „reușite”, a declarat Marius Budăi.