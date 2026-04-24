Potrivit informațiilor apărute, bărbatul era cazat la Hotel Moldova, unde ar fi petrecut o parte din seară la restaurantul unității. Ulterior, în momentul în care s-a retras în cameră, ar fi acuzat stări de amețeală. Conform acelorași surse, incidentul s-ar fi produs în baie, unde acesta ar fi căzut și s-ar fi lovit la nivelul capului.

Tudor Gheorghe, rănit

Apelul la 112 a fost făcut de fiul bărbatului. La fața locului au intervenit polițiștii Secției nr. 3, precum și un echipaj medical, care au confirmat cele sesizate. Victima a primit îngrijiri la fața locului, după care a fost transportată la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs incidentul.