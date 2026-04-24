Tudor Gheorghe, găsit în stare gravă în incinta unui hotel din Iași. Artistul a căzut și s-a lovit la cap

Tudor Gheorghe

Un bărbat în vârstă de 80 de ani a fost transportat la spital, joi seară, după ce a căzut și s-a lovit la cap într-un hotel din Iași. Incidentul a fost semnalat prin apel la 112, iar potrivit unor surse citate de Realitatea PLUS, ar fi vorba despre artistul Tudor Gheorghe.

Potrivit informațiilor apărute, bărbatul era cazat la Hotel Moldova, unde ar fi petrecut o parte din seară la restaurantul unității. Ulterior, în momentul în care s-a retras în cameră, ar fi acuzat stări de amețeală. Conform acelorași surse, incidentul s-ar fi produs în baie, unde acesta ar fi căzut și s-ar fi lovit la nivelul capului.

Tudor Gheorghe, rănit

Apelul la 112 a fost făcut de fiul bărbatului. La fața locului au intervenit polițiștii Secției nr. 3, precum și un echipaj medical, care au confirmat cele sesizate. Victima a primit îngrijiri la fața locului, după care a fost transportată la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs incidentul.