Rețeta de socată

Ingrediente

7-8 flori de soc proaspete

130g zahăr

2 lămâi

1 portocală

5-6 stafide

2 litri de apă

Mod de preparare:

Florile de soc se scutură ușor pentru a îndepărta impuritățile, evitând spălarea excesivă, deoarece aceasta poate reduce cantitatea de drojdii naturale implicate în fermentație. Citricele se spală bine și se taie felii, cu tot cu coajă, dacă sunt netratate.

Într-un recipient din sticlă sau ceramică, se adaugă apa, zahărul și se amestecă până la dizolvare. Se introduc apoi florile de soc, feliile de lămâie și portocală, precum și stafidele, care contribuie la accelerarea fermentației datorită conținutului lor de zaharuri și drojdii naturale.

Recipientul se acoperă și se lasă la temperatura camerei timp de 2-4 zile. Lichidul trebuie amestecat zilnic pentru a preveni dezvoltarea microorganismelor nedorite la suprafață. În funcție de temperatură, fermentația poate fi mai rapidă sau mai lentă.

După ce băutura capătă un gust ușor acidulat și aromat, se strecoară și se păstrează la frigider, unde procesul de fermentație încetinește semnificativ.

Socata conține zaharuri simple provenite atât din adaos, cât și din fermentație, motiv pentru care consumul trebuie moderat, în special în cazul persoanelor cu afecțiuni metabolice, precum diabetul zaharat.

De asemenea, fiind o băutură fermentată artizanal, există variații în compoziția microbiologică. Igiena preparării și utilizarea ingredientelor proaspete sunt esențiale pentru a evita contaminarea.

Consumată în cantități moderate, socata poate fi integrată într-un regim alimentar echilibrat, oferind atât hidratare, cât și un aport de compuși bioactivi proveniți din ingrediente naturale, potrivit sursei.