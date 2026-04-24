Cel puţin zece răniţi, după ce mai multe tornade au afectat nordul statului Oklahoma din SUA

Cel puţin zece persoane au fost rănite după ce mai multe tornade au lovit, joi, nordul statului american Oklahoma, a anunţat KOCO News, afiliat ABC News, citat de Reuters.

Potrivit relatării, echipajele de urgenţă desfăşoară operaţiuni de căutare-salvare după ce o tornadă a provocat pagube semnificative, afectând şi Baza Aeriană Vance, situată în Enid, Oklahoma.

Potrivit Associated Press, o tornadă a afectat părţi din Enid, un oraş cu circa 50.000 de locuitori din apropierea graniţei de nord a statului, potrivit Serviciului Naţional de Meteorologie. Imaginile video publicate online arată o coloană de aer mişcându-se rapid, în contact cu solul, precum şi case distruse.

”Vă rog să vă alăturaţi în rugăciunile pentru comunitatea din Enid, care a fost grav afectată de tornada din această seară”, a scris pe reţelele sociale guvernatorul din Oklahoma, Kevin Stitt.

Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Poliţie din Enid, Cass Rains, a declarat că au existat sesizări privind persoane blocate în locuinţe şi pagube extinse.

