Potrivit relatării, echipajele de urgenţă desfăşoară operaţiuni de căutare-salvare după ce o tornadă a provocat pagube semnificative, afectând şi Baza Aeriană Vance, situată în Enid, Oklahoma.

Potrivit Associated Press, o tornadă a afectat părţi din Enid, un oraş cu circa 50.000 de locuitori din apropierea graniţei de nord a statului, potrivit Serviciului Naţional de Meteorologie. Imaginile video publicate online arată o coloană de aer mişcându-se rapid, în contact cu solul, precum şi case distruse.

”Vă rog să vă alăturaţi în rugăciunile pentru comunitatea din Enid, care a fost grav afectată de tornada din această seară”, a scris pe reţelele sociale guvernatorul din Oklahoma, Kevin Stitt.

Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Poliţie din Enid, Cass Rains, a declarat că au existat sesizări privind persoane blocate în locuinţe şi pagube extinse.

