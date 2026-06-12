Alertă dispariție! Tânără căutată de familie și autorități după plecarea din Italia

Sursă: Realitatea.Net

Autoritățile și familia se află în alertă după dispariția unei femei pe nume Oana Imbrescia, originară din România și stabilită în Italia. Cazul a fost raportat imediat după ce aceasta a părăsit domiciliul în noaptea de 3 aprilie, iar de atunci nu a mai fost contactată în mod direct de apropiați.

Potrivit informațiilor disponibile , există indicii că Oana ar fi plecat împreună cu partenerul său, iar traseul lor ar fi inclus o deplasare din Italia către România.

Pentru facilitarea identificării, sunt relevante următoarele semnalmente:

Nume: Oana Imbrescia

Origine: România

Domiciliu: Italia

Înălțime: 165 cm

Greutate: aproximativ 75 kg

Constituție: robustă

Culoarea ochilor: căprui

Păr: castaniu, cu ușoare șuvițe deschise

Ultimele informații cunoscute despre deplasare

Conform datelor comunicate , se confirmă că cei doi ar fi părăsit Italia cu un autoturism, îndreptându-se spre România. Surse indică faptul că în data de 8 aprilie ar fi fost localizați în zona de nord a țării, în special în județele Bistrița și Beclean.

De la acel moment, traseul lor nu mai poate fi confirmat, existând posibilitatea utilizării oricărui mijloc de transport ulterior.

Documente și posibilități de deplasare

Oana Imbrescia are asupra sa pașaportul și documentele personale, ceea ce îi permite mobilitate în interiorul și în afara țării.

Apel către populație: orice informație poate fi esențială

Familia face un apel urgent către toți cei care ar putea deține informații relevante despre locația sau traseul acesteia.

Dacă ați văzut-o sau aveți detalii utile, vă rugăm să contactați imediat autoritățile.