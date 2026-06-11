O fată de 16 ani din comuna Icoana, județul Olt, a dispărut în noaptea de miercuri spre joi. Mama ei a sunat la poliție

Sursă: Realitatea.net

Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală 12 Potcoava caută o adolescentă de 16 ani din comuna Icoana, județul Olt, care a plecat de acasă și nu a mai revenit. Dispariția a fost anunțată în noaptea de miercuri spre joi de către mama fetei, îngrijorată că aceasta nu s-a întors la domiciliu.

Oamenii legii au început verificările imediat după primirea sesizării și desfășoară activități pentru găsirea minorei. Poliția a făcut publice semnalmentele fetei și obiectele pe care le avea asupra sa în momentul plecării. Autoritățile fac apel la persoanele care pot oferi informații să contacteze de urgență poliția.

Ce spun polițiștii

„La data de 11 iunie 2026, în jurul orei 02:00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală 12 Potcoava au fost sesizați de către o femeie, cu privire la faptul că fiica sa, Simona Andreea Teodorescu, în vârstă de 16 ani, a plecat voluntar de la domiciliul său din comuna Icoana și nu a mai revenit până în prezent. Semnalmente: înălțime aproximativ 1,70 metri, greutate aproximativ 50 de kilograme, ochi căprui, păr șaten de lungime medie, fără semne particulare. La momentul plecării avea asupra sa un rucsac negru cu inscripția Puma, iar în picioare purta pantofi sport negri cu talpă albă”, au anunțat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Olt.

Persoanele care dețin informații ce ar putea ajuta la găsirea adolescentei sunt rugate să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la numărul unic de urgență 112.