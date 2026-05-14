Dispariție în Timișoara: adolescentă dispărută fără urmă. Mama fetei face apel la ajutorul oamenilor

Momente de panică pentru o familie din Timișoara, după ce o adolescentă a dispărut fără urmă. Mama tinerei a lansat un apel disperat în mediul online și îi roagă pe toți cei care pot oferi informații să contacteze de urgență autoritățile.

Adolescenta a plecat de acasă și nu s-a mai întors

Potrivit mesajului publicat de mama fetei pe rețelele sociale, adolescenta a plecat de la domiciliu în jurul orei 08:00 dimineața, din zona Tipografilor - Take Ionescu din Timișoara, iar de atunci nimeni nu a mai reușit să ia legătura cu ea.

Femeia spune că este disperată și speră ca distribuirea informațiilor să ajute la găsirea fiicei sale cât mai repede.

„Vă rog să mă anunțați dacă recunoașteți persoana din fotografii. Fiica mea a dispărut astăzi din Timișoara, zona Tipografilor/Take Ionescu la ora 8:00 AM”, a transmis mama adolescentei într-o postare pe Facebook.

Poliția a început căutările

Conform informațiilor oferite de familie, cazul a fost sesizat și autorităților, iar polițiștii desfășoară verificări pentru găsirea adolescentei dispărute.

Familia face apel la toți cei care ar putea avea informații despre locul în care s-ar afla fata să anunțe imediat autoritățile sau să sune la numărul unic de urgență 112.