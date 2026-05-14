O femeie a plecat de pe nava cu hantavirus și a ajuns la o conferință cu 150 de oameni, după mai multe zboruri și călătorii

Sursă: Realitatea.net

Apar noi informații despre focarul de hantavirus confirmat la bordul navei de croazieră MV Hondius, unde trei persoane au murit. Potrivit unei relatări publicate de jurnalista Jacqueline Sweet pe platforma Substack „Disaster Girl”, o pasageră care ar fi fost considerată posibil contact al focarului ar fi continuat să călătorească prin mai multe țări și ar fi participat ulterior la o conferință internațională organizată în Vietnam.

Femeia nu este confirmată ca fiind infectată cu virusul, însă cazul ridică semne de întrebare privind monitorizarea pasagerilor care au părăsit nava înainte ca amploarea focarului să fie cunoscută public. Potrivit informațiilor publicate, femeia ar fi coborât de pe MV Hondius pe 24 aprilie, pe insula Sfânta Elena din Atlanticul de Sud.

De acolo, ar fi început o călătorie lungă spre Asia, care ar fi inclus cel puțin patru zboruri, o cursă cu autobuzul, o noapte petrecută într-un hotel de aeroport și o deplasare cu barca. Destinația finală ar fi fost Hanoi, capitala Vietnamului, unde între 3 și 7 mai a avut loc o conferință internațională dedicată pasionaților de călătorii extreme.

Evenimentul ar fi reunit aproximativ 150 de participanți și ar fi inclus prezentări, mese comune și excursii. Jurnalista susține că nu a publicat identitatea femeii. Potrivit informațiilor disponibile, aceasta ar avea 75 de ani, ar locui în New York și ar putea avea și cetățenie neozeelandeză.

Trei oameni au murit după focarul de pe MV Hondius

Organizația Mondială a Sănătății a confirmat existența unui focar de virus Andes la bordul navei MV Hondius. Virusul Andes este o tulpină de hantavirus care poate provoca forme severe de boală respiratorie. Până la data de 13 mai 2026, OMS anunțase 11 cazuri asociate navei: opt confirmate în laborator, două considerate probabile și unul aflat încă în investigare. Trei persoane au murit.

Specialiștii atrag atenția că virusul Andes este diferit de alte tipuri de hantavirus deoarece, în anumite situații rare, poate exista transmitere de la om la om. Cu toate acestea, autoritățile sanitare susțin că riscul pentru populația generală rămâne scăzut, conform presei străine.

Aproape 30 de pasageri au părăsit nava înainte ca focarul să fie cunoscut

Una dintre marile probleme ridicate de acest caz este faptul că mai mulți pasageri au părăsit nava înainte ca autoritățile să realizeze gravitatea situației. Potrivit informațiilor publicate de „Disaster Girl”, aproape 30 de persoane ar fi coborât de pe navă și ar fi continuat să călătorească în diferite zone ale lumii, putând intra în contact cu sute de oameni.

Într-un alt caz relatat anterior, o femeie considerată contact al focarului ar fi ajuns până pe insula Pitcairn, una dintre cele mai izolate insule locuite din lume, înainte de a fi plasată în carantină.

Specialiștii cer monitorizare strictă

Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor recomandă monitorizare sau carantină de până la 42 de zile pentru persoanele aflate la bordul navei. În Statele Unite, mai mulți pasageri evacuați de pe MV Hondius sunt monitorizați în prezent în Nebraska și Atlanta. Pentru moment, nu există informații oficiale privind locul în care se află femeia despre care s-a scris că ar fi ajuns în Vietnam și nici dacă aceasta a fost testată pentru hantavirus.