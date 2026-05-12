Acordul care ne otrăvește. Uniunea Europeană închide porțile pentru carnea din Brazilia

Uniunea Europeană închide porțile pentru carnea din Brazilia: Un comitet de experți a votat marți interzicerea totală a importurilor, începând cu 3 septembrie. Decizia radicală a fost luată după ce s-a constatat utilizarea substanțelor antimicrobiene pentru stimularea creșterii animalelor, practică strict interzisă în spațiul comunitar din cauza riscurilor majore pentru sănătatea publică.

Brazilia, prima țară exclusă de UE din cauza utilizării antibioticelor în ferme

Decizia Uniunii Europene de a elimina Brazilia de pe lista statelor care respectă standardele de siguranță alimentară marchează un moment de cotitură în politica comercială de la Bruxelles. Măsura vine într-un context extrem de tensionat, la scurt timp după ce acordul de liber schimb între UE și blocul Mercosur a intrat provizoriu în vigoare, la 1 mai 2026. Deși acest tratat promitea o deschidere istorică a piețelor, rigoarea normelor sanitare europene a prevalat, transformând Brazilia în primul stat sancționat oficial pentru utilizarea substanțelor antimicrobiene ca promotori de creștere la animale.

Votul experților europeni a fost unanim, semnalând un avertisment clar către toți partenerii comerciali ai Uniunii: facilitățile tarifare nu pot exista în absența conformității sanitare. Diplomații de la Bruxelles subliniază că aplicarea acestor reguli este esențială nu doar pentru sănătatea publică, ci și pentru a asigura condiții de concurență echitabile pentru fermierii europeni, care sunt supuși unor restricții severe privind utilizarea antibioticelor în zootehnie.

Embargoul de la 3 septembrie: Produsele vizate de blocada sanitară

Începând cu data de 3 septembrie 2026, granițele Uniunii Europene vor fi închise pentru o gamă largă de produse de origine animală provenite din Brazilia. Lista este una extinsă și include segmente vitale ale exporturilor braziliene, de la carnea de vită și de pasăre, până la ouă, miere, produse din acvacultură și chiar carne de cal. Purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene a reconfirmat că normele sanitare și fitosanitare sunt „nenegociabile”, indiferent de acordurile comerciale aflate în derulare.

Oficialii europeni au precizat că Brazilia va putea reveni pe lista partenerilor comerciali eligibili doar în momentul în care va demonstra, prin dovezi tehnice și inspecții riguroase, că a eliminat complet utilizarea substanțelor antimicrobiene în procesul de producție. Până atunci, Brazilia rămâne izolată pe piața europeană, pierzând accesul la tarifele preferențiale de care se bucură restul țărilor din grupul Mercosur.

Precedentul global: Brazilia sub asediul restricțiilor internaționale

Uniunea Europeană nu este singura entitate majoră care a luat măsuri drastice împotriva importurilor de carne din Brazilia din rațiuni de siguranță alimentară. Istoricul recent arată că utilizarea stimulentelor de creștere și deficiențele în sistemele de control sanitar au provocat reacții similare pe mai multe continente.

China , cel mai mare cumpărător de proteină animală din lume, a suspendat în repetate rânduri importurile de carne de vită din Brazilia. Deși motivul oficial a fost adesea legat de cazuri izolate de „boala vacii nebune”, autoritățile de la Beijing au monitorizat constant reziduurile chimice și antibioticele, folosind embargoul ca pârghie pentru a impune standarde mai stricte. De asemenea, Statele Unite ale Americii au blocat în trecut carnea de vită braziliană din cauza abceselor găsite în carcase, cauzate de reacțiile la anumite vaccinuri și tratamente hormonale sau antimicrobiene, subliniind o neîncredere sistemică în serviciile veterinare de la Brasilia.

Chiar și în regiunea Golfului, țări precum Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite au implementat restricții temporare sau permanente pentru anumite abatoare braziliene, invocând nerespectarea standardelor de sănătate și utilizarea neconformă a aditivilor în furaje. Această izolare internațională progresivă forțează Brazilia să facă o alegere dificilă între volumul producției industriale și calitatea cerută de piețele globale de top.