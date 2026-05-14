Incendiu la o vopsitorie industrială din Oradea: pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale

Pompierii militari au intervenit joi dimineață pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-o hală aparținând unei firme de vopsitorie industrială din Oradea. La fața locului au fost trimise mai multe autospeciale.

Pompierii militari au intervenit joi dimineață pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-o hală de vopsitorie industrială din Oradea, relatează Bihon.ro . Apelul la 112 a fost înregistrat în jurul orei 6:30, iar la fața locului au fost trimise echipaje ale Detașamentului 2 Oradea, cu două autospeciale de stingere, o autospecială de primă intervenție și comandă și o ambulanță SMURD.

Potrivit sursei citate, la sosirea echipajelor, incendiul se manifesta cu degajări mari de fum la un cuptor industrial aflat în interiorul halei.

„Pompierii militari au localizat și lichidat incendiul în aproximativ 15 minute, în limitele găsite, acționând simultan pentru ventilarea halei și pentru răcirea zonei afectate”, a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Bihor, locotenent colonel Camelia Roșca.

Nicio persoană nu a fost rănită, angajații reușind să se autoevacueze imediat după izbucnirea incendiului. În urma evenimentului, au ars piese auto aflate în cuptor (etriere), iar trei motoare electrice de ventilație au fost degradate.

Cercetările preliminare au indicat ca posibilă cauză deteriorarea arzătorului cuptorului în timpul exploatării.