Cutremur la Kiev: fostul consilier al lui Zelenski, arestat într-un dosar uriaș de corupție

Un nou scandal de proporții zguduie scena politică din Ucraina, după ce fostul șef al biroului prezidențial, Andriy Yermak, a fost arestat de Curtea Superioară Anticorupție din Kiev.

Decizia instanței vine într-un dosar care vizează presupuse operațiuni de spălare de bani și tranzacții legate de un proiect imobiliar de lux construit în apropierea capitalei ucrainene.

Potrivit informațiilor publicate de RBC Ucraina, judecătorii au stabilit o cauțiune de 140 de milioane de hryvnia, echivalentul a aproximativ 3,2 milioane de dolari.

Fostul oficial ucrainean a declarat însă că nu dispune de o asemenea sumă.

Cauțiune uriașă și acuzații de milioane de dolari

Anchetatorii îl suspectează pe Andriy Yermak că ar fi implicat în legalizarea a aproximativ 460 de milioane de hryvnia, adică aproape 10 milioane de dolari. Suma ar fi fost folosită în cadrul unui proiect imobiliar exclusivist dezvoltat în apropiere de Kiev.

La ieșirea din sala de judecată, Yermak a comentat inclusiv decizia privind cauțiunea impusă de instanță. Potrivit declarațiilor sale, avocatul său urmează să discute problema cu apropiații pentru a vedea dacă suma poate fi achitată.

Fostul oficial neagă toate acuzațiile

În fața instanței, Andriy Yermak a respins acuzațiile formulate de procurori și a insistat că nu a comis nicio ilegalitate.

„Neg toate acuzațiile”, a spus el la o audiere desfășurată pe 12 mai.

Și avocatul fostului șef al administrației prezidențiale a contestat poziția anchetatorilor, afirmând că întregul dosar ar fi construit pe presupuneri.

Apărarea susține că probele prezentate până acum nu demonstrează implicarea directă a lui Yermak în presupusa schemă de spălare de bani.

Anchetatorii vorbesc despre un grup organizat

Dosarul a fost anunțat oficial luni de Agenția Națională Anticorupție din Ucraina și de Parchetul Specializat Anticorupție.

Potrivit autorităților, ancheta vizează o rețea organizată care ar fi spălat aproximativ 8,8 milioane de euro prin intermediul unui proiect imobiliar de lux aflat în apropierea Kievului.

Instituțiile anticorupție au transmis că printre persoanele investigate se află și fostul șef al cabinetului prezidențial.

„A fost destructurat un grup organizat implicat în spălarea a 8.8 milioane de euro prin intermediul unui proiect imobiliar de lux din apropierea orașului Kiev. Unul dintre membrii acestui grup - un fost șef al Cabinetului Președintelui Ucrainei - a fost informat despre acuzațiile aduse împotriva sa”, au transmis Agenția Națională Anticorupție (NABU) și Parchetul Specializat Anticorupție (SAPO), citate de AFP.

Yermak apare și într-un alt dosar uriaș

Problemele juridice ale fostului oficial ucrainean nu se opresc însă aici.

Andriy Yermak este vizat și într-o altă investigație de amploare, care are legătură cu presupuse fapte de corupție estimate la aproximativ 100 de milioane de dolari.

Ancheta are în centru compania energetică de stat Energoatom și mai multe contracte aflate acum sub lupa procurorilor.

Potrivit publicației The Kyiv Independent, în acest dosar au fost deja inculpate nouă persoane.

Printre acestea se află Timur Mindich, apropiat al președintelui ucrainean și cofondator al studioului Kvartal 95, fostul vicepremier Oleksiy Chernyshov și fostul ministru al Energiei și Justiției, Herman Halushchenko.

Ancheta privind compania Energoatom este considerată una dintre cele mai sensibile investigații anticorupție deschise în Ucraina în ultima perioadă.