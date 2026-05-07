Întâlnire tensionată la Vatican între Marco Rubio și Papa Leon. Trump continuă atacurile la adresa Suveranului Pontif

Secretarul de stat al Statelor Unite ale Americii, Marco Rubio, urmează să fie primit joi la Vatican de Papa Leon, într-un context diplomatic delicat, marcat de tensiunile tot mai mari dintre administrația Donald Trump și Suveranul Pontif.

Potrivit Reuters, întrevederea dintre cei doi este considerată una sensibilă, mai ales după seria de declarații dure făcute de Donald Trump la adresa liderului Bisericii Catolice pe tema conflictului dintre SUA, Israel și Iran.

Întâlnirea de la Vatican reprezintă primul contact oficial dintre un membru al cabinetului Trump și papă în aproape un an. Marco Rubio, care ocupă și funcția de consilier pentru securitate națională, urma să ajungă la Palatul Apostolic în jurul prânzului, iar discuțiile private sunt estimate să dureze aproximativ 30 de minute.

După întrevederea cu Papa Leon, oficialul american are programată și o întâlnire cu cardinalul Pietro Parolin, unul dintre cei mai influenți diplomați ai Sfântului Scaun.

Papa Leon, primul papă american din istoria modernă a Bisericii Catolice, a devenit în ultimele luni un critic vocal al politicilor promovate de administrația Trump, inclusiv în ceea ce privește războiul împotriva Iranului și măsurile stricte privind imigrația.

Donald Trump a intensificat recent atacurile publice la adresa Suveranului Pontif, susținând inclusiv că acesta ar pune în pericol catolicii prin pozițiile sale împotriva războiului. Liderul de la Casa Albă a afirmat, fără dovezi, că papa ar considera acceptabil ca Iranul să obțină arme nucleare.

În replică, Papa Leon a reafirmat poziția tradițională a Bisericii Catolice împotriva armelor nucleare și a transmis că misiunea Bisericii rămâne promovarea păcii și a valorilor creștine.

„Misiunea Bisericii este de a propovădui Evanghelia și pacea”, a declarat Suveranul Pontif, respingând ferm orice asociere cu susținerea armelor nucleare.

Vizita lui Marco Rubio la Roma atrage atenția și prin faptul că oficialul american a călătorit fără jurnaliști în avionul oficial, o situație rar întâlnită în cazul unui secretar de stat american.

Ambasadorul SUA la Sfântul Scaun, Brian Burch, a declarat că discuțiile dintre Rubio și Papa Leon vor fi, cel mai probabil, „sincere”.

În cadrul vizitei sale de două zile în Roma, Marco Rubio urmează să se întâlnească și cu premierul italian Giorgia Meloni, care l-a apărat public pe Suveranul Pontif în fața criticilor formulate de Donald Trump.