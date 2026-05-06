Oraș terorizat de păuni, în Italia. Oamenii nu mai dorm noaptea, iar păsările au ajuns să atace mașinile – VIDEO

Sursă: realitatea.net

În Italia, un oraș întreg trăiește de câteva zile un adevărat „serial” în aer liber, iar presa și televiziunile din Peninsulă transmit zilnic informații din localitatea „colonizată de păuni”. Oricât de frumoase par aceste păsări la grădina zoologică, în libertate și în număr mare se pot dovedi o adevărată pacoste.

Undeva lângă Ravenna, orășelul Punta Marina a fost, practic, preluat de păuni. Păsările își lasă excrementele în grădini, atacă mașini pentru că își confundă reflexia cu un rival, țipă toată noaptea — atât de tare încât localnicii au ajuns să aibă nevoie de somnifere, iar o femeie și-a scos chiar și certificat medical, spunând că nu mai poate suporta haosul din jurul ei.

Italia urmărește situația cu sufletul la gură, aproape ca pe un reality show. Televiziunile transmit în flux continuu din orașul „invadat de păuni”, iar în platouri se ciocnesc argumentele pro și contra, scrie Ravenna Today . Povestea coloniei de păuni, care îi dezbină pe localnici de câteva zile, a ajuns și pe posturile naționale, iar discuțiile s-au amplificat.

Situația nu este însă nouă, după cum povestește o localnică de 95 de ani, care se confruntă cu problema păunilor de cel puțin 25 de ani. Problema, spune ea, este că de la an la an „daunele cresc, la fel și nemulțumirea, iar instituțiile trebuie să țină cont de asta”.

Dar nu toți sunt deranjați. Antonella, de exemplu, apără păunii: „Mulți îi iubesc, iar cântecul lor e tipic sezonului de împerechere. Ne-am obișnuit.” Alți locuitori spun că problema excrementelor este exagerată: „Avem și porumbei, și alte animale. Se rezolvă cu puțină curățenie.”