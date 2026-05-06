Moarte suspectă în Coreea de Sud. Judecătorul din dosarul fostei Prime Doamne Kim Keon Hee, găsit mort

Moarte misterioasă în Coreea de Sud. Judecătorul care săptămâna trecută a dublat în apel pedeapsa cu închisoarea pentru fosta primă-doamnă a ţării, Kim Keon Hee, a fost găsit mort miercuri, a anunţat poliţia, potrivit AFP.

Shin Jong-o a fost „găsit inconştient în jurul orei 01:00 dimineaţa, în incinta Curţii de Apel din Seul”, a declarat pentru AFP un anchetator de la secţia de poliţie din cartierul Seocho.

Judecătorul Shin a fost transportat la spital, unde a fost constat decesul. Din informațiile obținute până în prezent, „nimic nu indică faptul că ar fi vorba de o faptă criminală”.

Potrivit presei locale, Shin Jong-o ar fi lăsat o scrisoare de adio. Informația a fost însă infiramtă de poliție.

Familia judecătorului, „devastată”, solicită respectarea vieţii sale private, au tarnsmis autoritățile de la Seul.

Kim Keon Hee, găsită vinovată de corupție și manipulare

Luna trecută, Shin Jong-o a prezidat procesul în apel al fostei prime-doamne a Coreei de Sud, Kim Keon Hee , în vârstă de 53 de ani, declarând-o vinovată de manipularea pieţei bursiere şi de corupţie şi majorându-i pedeapsa de la 20 de luni la patru ani de închisoare. Curtea de Apel a anulat, în special, achitarea pronunţată în primă instanţă în ceea ce priveşte acuzaţia de manipulare bursieră.

Shin Jong-o a considerat că Kim Keon Hee „nu şi-a recunoscut vinovăţia şi, dimpotrivă, a recurs constant la scuze”.

Kim este soţia fostului preşedinte conservator Yoon Suk Yeol, destituit după încercarea sa dezastruoasă de a impune legea marţială la sfârşitul anului 2024, fapt pentru care se află în închisoare.



