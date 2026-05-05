Crimă șocantă în SUA: un milionar și-a fi ucis familia, apoi s-a sinucis. Soția acestuia era însărcinată

Sursă: Realitatea.net

Un caz de o violență extremă a zguduit comunitatea din Houston, unde un om de afaceri ar fi comis o crimă multiplă în propria locuință, urmată de sinucidere. Autoritățile investighează circumstanțele în care un bărbat în vârstă de 52 de ani și-ar fi ucis soția însărcinată și cei doi copii, într-un incident care a șocat opinia publică.

Ce s-a întâmplat în locuința familiei

Potrivit informațiilor furnizate de Departamentul de Poliție din Houston, intervenția a avut loc în după-amiaza zilei de 4 mai, în urma unui apel pentru verificarea unei locuințe dintr-o zonă rezidențială exclusivistă.

La fața locului, polițiștii au descoperit patru persoane decedate: un bărbat, soția sa însărcinată și cei doi copii ai lor, în vârstă de 8 și 4 ani. Primele date din anchetă indică faptul că victimele ar fi fost împușcate.

Principalul suspect: capul familiei

Anchetatorii îl consideră principal suspect pe Matthew Mitchell, fost director general în domeniul farmaceutic. Acesta ar fi recurs la gestul extrem după ce și-ar fi ucis familia.

Soția sa, Thy Mitchell, în vârstă de 39 de ani, era însărcinată în momentul tragediei.

Familie cunoscută în comunitate

Cei doi soți erau cunoscuți în comunitatea locală, fiind proprietarii restaurantului Traveler's Table. De asemenea, bărbatul activase anterior ca director al unei organizații din domeniul dezvoltării de medicamente.

Tragedia s-a petrecut într-o locuință evaluată la aproximativ 1,2 milioane de dolari, situată într-un cartier de lux, ceea ce a amplificat șocul în rândul vecinilor și al opiniei publice.

Autoritățile continuă investigațiile pentru a stabili cu exactitate motivul și circumstanțele în care s-a produs tragedia.