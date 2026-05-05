Crimă șocantă în Elveția: fostă concurentă la Miss, ucisă de soț în timpul divorțului. Detalii cutremurătoare din anchetă

Sursă: Realitatea.net

O fostă participantă la concursuri de frumusețe a fost ucisă în propria locuință. Principalul suspect este chiar soțul victimei, anchetat pentru omor calificat într-un dosar care a generat reacții puternice la nivel internațional.

Victima, fostă finalistă la Miss

Potrivit informațiilor apărute în presă, femeia, identificată drept Kristina Joksimovic, era cunoscută ca fostă finalistă la Miss Elveția și activa ca antrenor. Aceasta era mama a doi copii și se afla în proces de separare de soțul său.

Autoritățile îl indică drept principal suspect pe Marc Rieben, partenerul victimei. Conform anchetei, bărbatul ar fi recurs la violență extremă în urma unor tensiuni legate de divorț, custodia copiilor și aspecte financiare.

Procurorii susțin că femeia ar fi fost agresată fizic și strangulată în locuința comună, în urma unui conflict escaladat.

Descoperirea macabră și probele din dosar

Trupul victimei a fost descoperit de tatăl acesteia, în subsolul casei. Investigațiile medico-legale au indicat multiple traumatisme, sugerând o agresiune violentă înainte de deces.

Anchetatorii au ridicat mai multe probe din locuință, iar cazul este analizat în detaliu pentru a stabili exact succesiunea evenimentelor.

La momentul reținerii , suspectul ar fi invocat autoapărarea, însă procurorii tratează cazul ca pe un omor deosebit de grav.

Autoritățile elvețiene continuă investigațiile, urmând să stabilească toate circumstanțele și eventualele agravante ale faptei.