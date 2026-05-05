UE își face o armată de drone și cheamă toate companiile să se alăture unei alianțe cu Ucraina

Sursă: Agerpres

Uniunea Europeană a lansat un apel către companii pentru a se alătura unei alianțe cu Ucraina în vederea dezvoltării producției de drone în Europa, a anunțat marți Comisia Europeană.

Această alianță își propune să reunească producători, inovatori și utilizatori din UE și Ucraina pentru 'a contribui la eforturile europene în desfășurare de a construi o capacitate cuprinzătoare de drone și de luptă împotriva dronelor', a precizat Comisia într-un comunicat de presă. Alianța va fi deschisă și statelor membre ale Spațiului Economic European, cum ar fi Norvegia, Elveția și Islanda.



În acest scop, Comisia Europeană solicită companiilor cu experiență dovedită în producția de drone și sisteme contra-drone să își exprime intenția de a se alătura inițiativei până la 25 mai.



Confruntate cu amenințarea rusească și cu cea a retragerii americane din Europa, țările din UE încearcă să își consolideze apărarea, inclusiv prin dezvoltarea producției de drone, arme care au devenit esențiale prin combinarea unui cost relativ scăzut cu o eficacitate tot mai mare.



Kievul a dobândit o expertiză recunoscută pe scară largă în acest domeniu, pe care UE dorește să o utilizeze pentru a-și consolida propriile capacități.



Lansarea acestei alianțe a dronelor va fi coordonată cu statele membre ale UE, dintre care unele, precum Germania, au semnat deja acorduri cu Ucraina în acest domeniu.



Cancelarul german Friedrich Merz și președintele ucrainean Volodimir Zelenski au lansat la mijlocul lunii aprilie un parteneriat strategic bazat pe cooperarea militară, în special în ceea ce privește dronele.



Zelenski a anunțat la acea vreme că cele două țări lucrează și la un acord bilateral privind dronele.