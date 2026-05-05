Avarie majoră în București: aproape 500 de consumatori au rămas fără gaze în Sectorul 6

Aproximativ 500 de consumatori din Sectorul 6 al Capitalei au rămas fără alimentare cu gaze naturale, marți după-amiază, în urma unei avarii provocate în timpul unor lucrări la rețeaua de apă. Incidentul a avut loc pe Drumul Belșugului, unde o conductă de gaze a fost avariată accidental.

Aproape 500 de consumatori din Capitală au rămas fără gaze naturale

Potrivit informațiilor transmise de Distrigaz Sud Rețele, furnizarea gazelor a fost întreruptă preventiv pentru siguranța locatarilor, după ce echipele unei firme care executau săpături mecanizate au afectat infrastructura de distribuție.

În total, 488 de clienți - atât persoane fizice, cât și agenți economici - au fost afectați de această întrerupere neplanificată. Măsura a fost luată în jurul orei 14:58, imediat după producerea avariei.

Echipele Distrigaz Sud Rețele au intervenit rapid la fața locului pentru remedierea situației, iar reluarea alimentării cu gaze a fost estimată pentru aceeași zi, în jurul orei 20:00.

Reprezentanții companiei au transmis și o serie de recomandări pentru populație, în special pentru momentul reluării furnizării. Astfel, în cazul în care se simte miros de gaze, cetățenii sunt sfătuiți să aerisească încăperile, să evite utilizarea aparatelor electrice și să contacteze de urgență serviciile specializate.