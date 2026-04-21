Apelul la 112 a fost făcut de mai mulți locuitori îngrijorați de mirosul puternic și de posibilele riscuri pentru sănătate.

Intervenție rapidă a echipajelor de urgență

La fața locului au intervenit echipaje ale Inspectoratul pentru Situații de Urgență, alături de polițiști și reprezentanți ai autorităților locale. Zona a fost imediat securizată, iar accesul publicului a fost restricționat pentru a preveni eventuale incidente.

Salvatorii au început verificări pentru a identifica sursa exactă a emisiilor de gaze și pentru a evalua nivelul de pericol.

Posibile riscuri și măsuri de siguranță

Deși natura exactă a gazelor nu a fost confirmată oficial până în acest moment, mirosul înțepător ridică suspiciuni privind prezența unor substanțe potențial periculoase.

Autoritățile recomandă populației din zonă:

să evite apropierea de perimetrul delimitat;

să respecte indicațiile echipajelor de intervenție;

să anunțe imediat orice modificare a situației sau apariția unor simptome neobișnuite.

Ancheta este în desfășurare

Specialiștii continuă măsurătorile și analizele pentru a stabili cauza exactă a fenomenului. Nu este exclus ca emisiile să aibă o origine naturală sau să fie legate de activități subterane necunoscute.