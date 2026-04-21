Alertă în Mărgineni, Neamț: emisii de gaze cu miros înțepător dintr-o cavernă. Intervenție de urgență a autorităților

Miros de gaze

Situație neobișnuită și tensionată în Mărgineni, Neamț, unde autoritățile au fost mobilizate de urgență după ce localnicii au semnalat prezența unor gaze cu miros înțepător provenite dintr-o cavernă situată pe un câmp din zonă.

Apelul la 112 a fost făcut de mai mulți locuitori îngrijorați de mirosul puternic și de posibilele riscuri pentru sănătate.

Intervenție rapidă a echipajelor de urgență

La fața locului au intervenit echipaje ale Inspectoratul pentru Situații de Urgență, alături de polițiști și reprezentanți ai autorităților locale. Zona a fost imediat securizată, iar accesul publicului a fost restricționat pentru a preveni eventuale incidente.

Salvatorii au început verificări pentru a identifica sursa exactă a emisiilor de gaze și pentru a evalua nivelul de pericol.

Posibile riscuri și măsuri de siguranță

Deși natura exactă a gazelor nu a fost confirmată oficial până în acest moment, mirosul înțepător ridică suspiciuni privind prezența unor substanțe potențial periculoase.

Autoritățile recomandă populației din zonă:

să evite apropierea de perimetrul delimitat;
să respecte indicațiile echipajelor de intervenție;
să anunțe imediat orice modificare a situației sau apariția unor simptome neobișnuite.
Ancheta este în desfășurare

Specialiștii continuă măsurătorile și analizele pentru a stabili cauza exactă a fenomenului. Nu este exclus ca emisiile să aibă o origine naturală sau să fie legate de activități subterane necunoscute.

 