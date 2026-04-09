Prima descoperire a fost realizată în bazinul petrolier Ghadames, în colaborare cu o filială de producţie a NOC şi compania energetică de stat din Algeria, Sonatrach. Testele au indicat o producţie de aproximativ 13 milioane de picioare cubice de gaz şi 327 de barili de condensat pe zi. Bazinul Ghadames se află în nord-vestul Libiei, aproape de graniţa cu Algeria.

A doua descoperire de gaze a fost realizată împreună cu compania italiană Eni North Africa. Două teste separate au arătat rate de producţie de 14 milioane şi, respectiv, 24 de milioane de picioare cubice de gaz.

Descoperirea se află într-o zonă offshore din vestul Libiei, la aproximativ 95 de kilometri de coastă.

NOC a anunţat şi o descoperire realizată împreună cu filiala libiană a companiei spaniole Repsol, REMSA, în urma unor foraje exploratorii în bazinul Murzuq, situat la aproximativ 800 de kilometri sud de Tripoli. Testele efectuate după foraj au indicat o producţie de aproximativ 763 de barili de petrol pe zi.

Economia Libiei depinde în proporţie de peste 95% de sectorul petrolier.