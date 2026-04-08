„Votul trebuie să vină în câteva minute. Nu, nu ni s-a dat cuvântul. I s-a dat cuvântul avocatului. El elucidează toate spețele. Despre ce este vorba: a venit chitanța, nu a venit chitanța. ANAF-ul a dat hârtie că nu există datorii. ANAF-ul a dat hârtie că există datorii.

Atâta timp cât s-au făcut plățile, emisia trebuie să continue. Mi se pare cât se poate de subiectivă decizia. Sperăm să se ia o altă decizie în curând. Sperăm să vină votul – în câteva minute vine votul pe această speță – și să nu se ajungă la noi și noi procese pe ceva evident. S-au făcut plățile, ar trebui continuată emisia. Sperăm să se facă dreptate.

Dacă nu este – așa cum am spus de la început și pare evident – un caz motivat politic”, a declarat liderul AUR, George Simion, la ieșirea din sediul CNA.

„Vom vedea votul, vom vedea procesele care urmează și vom vedea dacă există un ordin politic sau, văzând chitanțele în față, domnii se potolesc și lasă televiziunea să funcționeze. Repet, aș fi făcut la fel pentru orice televiziune, pentru orice post de radio care ar fi fost închis. Chiar și pentru cele care ne atacă zi de zi”, a mai spus Simion.

Întrebat dacă ar trebui schimbată legea, liderul AUR a răspuns: „Am discutat inclusiv acest aspect cu membri ai audiovizualului, iar ei spun că este o lege veche, neaplicabilă, din anii 1990. Cu siguranță acest lucru trebuie să se întâmple, iar Comisia de cultură trebuie să lucreze în acest sens. Din păcate, nu prea s-au prezentat domnii la convocările la Comisiile de cultură de la Camera Deputaților pe care noi le-am făcut. Cât mai urgent.”