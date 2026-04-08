Acesta susține că decizia încalcă prevederile Constituției României privind libertatea de exprimare și libertatea presei. Terheș face referire la articolul 30 din Constituție, care garantează libertatea de exprimare și interzice cenzura.

Cristian Terheș critică dur decizia CNA privind Realitatea PLUS și Gold FM

„Închiderea postului de televiziune Realitatea PLUS și a celui de radio Gold FM de către CNA pe data de 7 aprilie 2026, prin retragerea licențelor, încalcă garanțiile constituționale privind libertatea presei! Constituția României prevede la art. 30 că:

"(1) Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile.

(2) Cenzura de orice fel este interzisă.

(3) Libertatea presei implică şi libertatea de a înfiinţa publicaţii.

(4) Nici o publicaţie nu poate fi suprimată.

[...] Răspunderea civilă pentru informaţia sau pentru creaţia adusă la cunoştinţă publică revine editorului sau realizatorului, autorului, organizatorului manifestării artistice, proprietarului mijlocului de multiplicare, al postului de radio sau de televiziune, în condiţiile legii. Delictele de presă se stabilesc prin lege."

Conform Constituției României, așadar, există o răspundere civilă a postului de radio sau televiziune pentru conținut, însă, același articol impune o obligație pozitivă statului - în calitatea sa de garant al respectării Constituției, că "nici o publicaţie nu poate fi suprimată". Or, retragerea licenței celor două publicații conduce, de facto, la suprimarea acestora”, a postat Terheș.

„Nu este relevant dacă cineva este sau nu de acord cu politica editorială”

În opinia sa, deși legea prevede răspunderea pentru conținutul publicat, statul are și obligația de a proteja existența canalelor media. Europarlamentarul spune că nu este relevant dacă cineva este sau nu de acord cu politica editorială a celor două posturi și punctează că și el a fost ținta unor atacuri ale Realitatea PLUS, însă acest lucru nu justifică închiderea postului.

Terheș susține că libertatea de exprimare nu înseamnă doar dreptul de a avea opinii, ci și existența unor platforme prin care acestea pot fi exprimate. El citează și o decizie a Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO), care afirmă că statul trebuie să fie garantul pluralismului, mai ales în domeniul audiovizual. În acest context, consideră că decizia CNA creează un precedent periculos pentru democrația din România.

„Pentru ca dreptul la libertatea de exprimare să fie efectiv garantat asta înseamnă atât posibilitatea de a emite idei și opinii, cât și existența reală a canalelor prin care aceste idei pot ajunge la public. De aceea Constituția și prevede la art. 30 că libertatea presei include și "libertatea de a înfiinţa publicaţii", precum și interdicția de a le suprima, pentru că una nu se poate fără alta.

"Statul este ultimul garant al pluralismului, în special în ceea ce priveşte presa audiovizuală", a spus CEDO în cauza Frăsilă și Ciocîrlan v. Romania, par. 64. De aceea, precedentul creat de CNA prin aceste închideri de posturi audiovizuale este foarte grav pentru democrația românească. Una este să nu fii de acord cu un jurnalist și să-l combați, și alta să închizi platforma de comunicare a acestuia.

„O democrație matură nu se teme de opinii, oricând e incomode ar fi”

O democrație matură nu se teme de opinii, oricât de incomode ar fi, ci le confruntă, le demontează, le contrazice, dar nu le elimină. Libertatea de exprimare nu este un privilegiu acordat celor "acceptabili", ci un drept fundamental care trebuie apărat de principiu.

În momentul în care se găsesc justificări închiderii unei agore, se deschide inevitabil drumul spre reducerea la tăcere a oricărei alteia. Ca suveranist și democrat convins, împărtășesc crezul lui Ion Rațiu: "Voi lupta până la ultima mea picătură de sânge ca să ai dreptul să nu fii de acord cu mine"”, a mai scris europarlamentarul pe Facebook.