Ana Maria Păcuraru - Declarația secretarului de stat Marco Rubio: Noi sancțiuni americane împotriva elitelor regimului cubanez

Sursă: Realitatea PLUS

Secretarul de stat Marco Rubio anunță noi sancțiuni americane împotriva elitelor regimului cubanez.

Administrația Trump continuă să ia măsuri decisive pentru a proteja securitatea națională a SUA și pentru a priva regimul comunist cubanez și armata acestuia de accesul la active ilicite. Astăzi, în temeiul Ordinului Executiv 14404 al președintelui Trump din 1 mai 2026, intitulat „Impunerea de sancțiuni împotriva celor responsabili de represiunea din Cuba și pentru amenințările la adresa securității naționale și politicii externe a Statelor Unite”, am desemnat 11 elite ale regimului cubanez și trei organizații guvernamentale, inclusiv oficiali guvernamentali și figuri militare asociate aparatului de securitate cubanez, mulți dintre aceștia fiind responsabili sau implicați în represiunea poporului cubanez.



Aceste sancțiuni susțin campania amplă a Administrației Trump de a aborda amenințările urgente la adresa securității naționale reprezentate de regimul comunist cubanez și de a trage la răspundere atât regimul, cât și pe cei care îi oferă sprijin material. Actorii aliniați regimului, precum cei desemnați astăzi, poartă răspunderea pentru suferința poporului cubanez, pentru economia cubaneză în colaps și pentru exploatarea Cubei în operațiuni de informații străine, militare și teroriste. Desemnările de astăzi restricționează și mai mult capacitatea regimului cubanez de a suprima voința poporului său. Sunt de așteptat măsuri suplimentare de sancționare în zilele și săptămânile următoare.



Acțiunea Departamentului este întreprinsă în temeiul Ordinului Executiv 14404, care autorizează sancțiuni extinse împotriva Cubei, inclusiv împotriva persoanelor care sprijină aparatul de securitate al regimului cubanez și a celor responsabili de represiune în Cuba și de amenințări la adresa securității naționale a SUA. Această acțiune pune în aplicare totodată Ordinul Executiv 14380, „Abordarea amenințărilor la adresa Statelor Unite din partea Guvernului Cubei”, precum și Memorandumul Prezidențial de Securitate Națională 5 (NSPM-5), care mandatează Executivul să îmbunătățească drepturile omului, să încurajeze statul de drept, să promoveze piețele libere și libera inițiativă și să promoveze democrația în Cuba.