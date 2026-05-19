Incendiu uriaș de vegetație lângă Los Angeles: Zeci de mii de oameni evacuați și sute de pompieri au fost mobilizați

Un incendiu de vegetație izbucnit luni dimineață, în apropierea orașului Los Angeles s-a extins rapid până la aproximativ 335 de hectare, determinând autoritățile să emită ordine de evacuare pentru aproape 28.000 de persoane.

Potrivit informațiilor publicate de Washington Post , preluat de Adevarul focul a izbucnit în jurul orei 10:50 în apropierea unor cartiere din Simi Valley, aflate în comitatul Ventura, la granița cu Los Angeles. Alimentate de rafale puternice de vânt, flăcările s-au propagat rapid peste dealurile acoperite de vegetație uscată, amenințând zonele rezidențiale construite în apropiere.

Șeful poliției din Simi Valley a declarat pentru NBC LA că autoritățile iau în calcul posibilitatea ca incendiul să fi fost provocat accidental. Cu aproximativ jumătate de oră înainte de izbucnirea focului, un localnic a anunțat prin apel telefonic că a lovit o piatră cu tractorul său, iar scânteile rezultate ar fi putut declanșa incendiul. Totuși, Departamentul de Pompieri din Ventura a precizat că investigațiile privind cauza exactă sunt încă în desfășurare.

Flăcările s-au extins cu o viteză alarmantă: în primele 30 de minute au afectat aproximativ 72 de hectare, iar până la începutul după-amiezii suprafața arsă depășise 283 de hectare.

La intervenție participă peste 550 de pompieri, sprijiniți de aeronave care lansează cantități mari de apă și substanțe ignifuge. Echipele de la sol construiesc linii de protecție și încearcă să limiteze extinderea incendiului către locuințe.

Comitatul Ventura este considerat o zonă cu risc ridicat de incendii de vegetație, din cauza temperaturilor ridicate și a vegetației uscate care favorizează propagarea rapidă a focului spre zonele locuite.

Autoritățile au transmis că schimbarea direcției vântului în cursul după-amiezii a oferit o oportunitate pentru intervenție, existând speranța ca incendiul să fie împins către terenuri deja afectate anterior de foc. Cu toate acestea, oficialii avertizează că vegetația rămasă poate alimenta în continuare extinderea flăcărilor.

„Acesta este cel mai mare incendiu din acest an”, a declarat VanSciver, subliniind că în California perioadele de incendii nu mai sunt limitate sezonier. „Acum ne confruntăm cu incendii pe tot parcursul anului și intrăm în perioada de intensitate maximă”, a adăugat acesta.

Mobilizarea autorităților a fost una amplă: numărul echipelor de intervenție a crescut de la 200 la peste 500 în doar câteva ore. Două școli primare au fost evacuate, iar Biblioteca Prezidențială Ronald Reagan și-a suspendat activitatea pentru restul zilei.

Contextul este cu atât mai sensibil cu cât anul trecut California s-a confruntat cu incendii devastatoare în zonele Los Angeles și San Diego. Atunci, condițiile de secetă severă, umiditatea redusă, vegetația uscată și vânturile Santa Ana, care au atins viteze de până la 160 km/h, au contribuit la extinderea rapidă a focarelor.

Bilanțul incendiilor din acea perioadă a fost dramatic: cel puțin 31 de persoane și-au pierdut viața, peste 200.000 au fost evacuate, iar peste 18.000 de clădiri și locuințe au fost distruse. În total, flăcările au afectat mai mult de 23.000 de hectare.

În octombrie 2025, autoritățile l-au arestat pe Jonathan Rinderknecht, în vârstă de 29 de ani, suspectat că ar fi provocat incendiul Palisades. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi aprins intenționat un foc considerat inițial stins, însă reaprins ulterior de vânturile puternice și transformat într-un incendiu de proporții.

