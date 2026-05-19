Alexandra Căpitănescu, mesaj după scandalul votului de la Eurovision: „Nu este normal ca un întreg popor să fie tras la răspundere”

Alexandra Căpitănescu, artista care a reprezentat România la Eurovision Song Contest 2026 și a obținut locul 3 cu piesa „Choke Me”, a transmis un mesaj fanilor din Republica Moldova după controversa legată de punctajul acordat de juriul moldovean.

Juriul de specialitate din Republica Moldova a acordat României doar 3 puncte, decizie care a stârnit reacții în spațiul public.

Artista le-a mulțumit fanilor din Republica Moldova

Într-un mesaj publicat pe Instagram, Alexandra Căpitănescu a făcut diferența între votul juriului și susținerea venită din partea publicului moldovean.

„Mulţumim tuturor fanilor din Republica Moldova pentru susţinere şi pentru că ne-aţi votat. Nu suntem supăraţi pe juriul din Moldova care a punctat aşa cum a ştiut mai bine, şi nu este normal ca un întreg popor să fie tras la răspundere pentru decizia celor şapte persoane”, a scris artista.

Alexandra Căpitănescu: „Abia așteptăm să cântăm la Chișinău”

Cântăreața a transmis că relația cu publicul din Moldova rămâne una apropiată și a spus că își dorește colaborări cu artiști moldoveni.

„Nici artiştii, nici prezentatorii nu au vina, din contră, şi-au arătat susţinerea faţă de noi, iar Moldova a votat pentru România. Abia aşteptăm să cântăm la Chişinău şi să colaborăm cu cât mai mulţi artişti moldoveni pe care îi admirăm de când eram mici. Felicitări, Satoshi şi întregii echipe care a deschis Eurovisionul aşa cum nu se putea mai bine. O să ne fie dor de voi, dar noroc că suntem vecini şi ne putem vizita des”, a transmis Alexandra Căpitănescu.

Directorul Teleradio-Moldova și-a anunțat demisia

În contextul scandalului legat de votul juriului moldovean, Vlad Țurcanu și-a anunțat luni demisia din funcție. Acesta a spus că decizia vine ca un semnal privind relația dintre Republica Moldova și România.

„Relaţiile de fraternitate pe care Republica Moldova le are cu România, precum şi recunoştinţa şi consideraţia noastră pentru Ucraina, pentru sacrificiul său zilnic, rămân nealterate”, a declarat Vlad Ţurcanu.

Vlad Țurcanu spune că reacțiile au afectat instituția

Directorul Teleradio-Moldova a afirmat că reacțiile apărute după vot au afectat imaginea instituției și că demisia sa ar putea contribui la reducerea tensiunilor.

„Reacţiile care au urmat după votul juriului moldovean au vizat într-o foarte puternică măsură instituţia noastră şi chiar dacă iniţial am spus că ne disociem de decizia juriului, şi eu personal şi instituţia au fost afectate. De aceea, cred că pentru a dezamorsa oarecum, pentru a reduce această tensiune, am considerat că asta ar fi o soluţie”, a declarat acesta.