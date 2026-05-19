De la „prietenie fără limite” la îndoieli. Analiza lui Xi Jinping care dă peste cap planurile Rusiei

Relația „fără limite” dintre Moscova și Beijing ar putea ascunde fisuri adânci. Conform unor surse citate de Financial Times, Xi Jinping l-ar fi avertizat pe Donald Trump că liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, s-ar putea confrunta în final cu eșecul și regretele propriei invazii din Ucraina. Informația reconfigurează balanța în triunghiul de putere SUA-China-Rusia.

O confesiune neașteptată în spatele ușilor închise de la Beijing

Culisele summitului de săptămâna trecută din capitala chineză scot la iveală o schimbare majoră de paradigmă în dialogul dintre marile puteri. În cadrul unei întâlniri private în care s-au tranșat subiecte fierbinți de geopolitică, Xi Jinping i-ar fi transmis direct lui Donald Trump o concluzie extrem de dură: Vladimir Putin riscă să regrete profund decizia de a invada Ucraina.

Sursele citate de Financial Times indică faptul că aceasta este, de departe, cea mai tăioasă și directă evaluare pe care liderul chinez a făcut-o de la izbucnirea războiului în februarie 2022. Greutatea acestor cuvinte este cu atât mai mare cu cât Xi Jinping nu a lăsat niciodată să se întrevadă o asemenea poziție critică în discuțiile sale anterioare cu fostul președinte american Joe Biden.

Fisuri în parteneriatul „fără limite”, chiar înaintea vizitei lui Putin

Această scurgere de informații vine într-un moment extrem de delicat pentru axa Moscova-Beijing. Dezvăluirile explodează în spațiul public chiar în ajunul unei vizite oficiale de amploare pe care Vladimir Putin o are programată în China. Liderul de la Kremlin mizează pe acest nou summit pentru a semna un acord economic uriaș și pentru a reconfirma public o relație bilaterală pe care recent o descria ca fiind la un nivel „fără precedent”.

Citește și: Putin merge la Beijing după vizita lui Trump. Xi Jinping vorbește despre o relație tot mai puternică între China și Rusia

Deși parteneriatul strategic promovat intens de cele două state părea de nezdruncinat, realitatea din teren schimbă calculele. Avertismentul subtil lansat de Xi Jinping în fața lui Donald Trump sugerează că Beijingul începe să privească cu o rezervă tot mai mare nota de plată politică și economică a acestui conflict prelungit, refuzând să deconteze la nesfârșit izolarea internațională a Rusiei.

Impasul de pe front și noul val de atacuri care zguduie Moscova

Schimbarea de ton a Chinei coincide cu o fază critică și extrem de sângeroasă a războiului. Pe frontul din Ucraina s-a instalat o stare de blocaj militar, însă prețul plătit de armata rusă în vieți omenești și echipamente continuă să crească alarmant, în timp ce economia internă a Rusiei gâfâie sub povara sancțiunilor globale.

Mai mult, conflictul s-a mutat vizibil și pe teritoriul rus. Ca replică la bombardamentele masive orchestrate de Moscova asupra Kievului, forțele ucrainene și-au intensificat raidurile cu drone, lovind ținte strategice și obiective militare situate chiar la periferia capitalei ruse. Este o strategie de mutare a presiunii pe teritoriul inamic, operațiuni pe care președintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a catalogat drept un răspuns pe deplin justificat în fața agresiunii Kremlinului.