Putin merge la Beijing după vizita lui Trump. Xi Jinping vorbește despre o relație tot mai puternică între China și Rusia

Xi Jinping și Vladimir Putin au făcut schimb de mesaje de felicitare înaintea vizitei oficiale pe care liderul rus urmează să o efectueze la Beijing în această săptămână.

Vizita lui Vladimir Putin este programată pentru marți și miercuri și vine la doar câteva zile după plecarea lui Donald Trump din China, în urma unui summit important cu liderul chinez.

China spune că relația cu Rusia s-a „adâncit și consolidat”

Potrivit presei de stat chineze, Xi Jinping a declarat că relația dintre China și Rusia s-a consolidat constant în ultimii ani. Liderul chinez a subliniat că anul acesta se împlinesc 30 de ani de la parteneriatul strategic dintre cele două țări. Publicația chineză Global Times a transmis că vizitele succesive ale liderilor SUA și Rusiei la Beijing arată că China devine „un punct focal al diplomației globale”.

Apropierea dintre China și Rusia este urmărită cu atenție de statele occidentale, mai ales după invazia rusă din Ucraina începută în 2022. Potrivit diplomaților și analiștilor occidentali, sprijinul economic și diplomatic oferit de China a ajutat Rusia să își mențină efortul de război. Datele arată că schimburile comerciale dintre cele două state au crescut puternic după 2022, iar China a devenit unul dintre cei mai mari cumpărători de petrol și combustibili fosili ruși.

Discuțiile dintre Trump și Xi s-au concentrat pe Taiwan și comerț

Potrivit informațiilor apărute după summitul dintre Donald Trump și Xi Jinping, războiul din Ucraina nu a ocupat un loc important în discuțiile dintre cei doi lideri. În schimb, principalele teme au fost comerțul, situația din Orientul Mijlociu și tensiunile legate de Taiwan. Xi Jinping l-a avertizat pe Donald Trump asupra riscurilor unui conflict legat de Taiwan și a insistat asupra modului în care trebuie gestionată situația din regiune. La finalul vizitei, Trump a declarat că nu a luat încă o decizie privind aprobarea unei tranzacții de armament american către Taiwan, evaluată la mai multe miliarde de dolari.

Rusia și China discută și despre proiecte energetice majore

Analiștii spun că una dintre mizele importante ale întâlnirii Xi–Putin este cooperarea energetică dintre cele două state. Potrivit unor experți citați de presa internațională, Beijingul ar putea încerca să își securizeze aprovizionarea cu energie în eventualitatea unui conflict regional. În acest context, Rusia continuă să facă presiuni pentru avansarea proiectului conductei de gaz „Puterea Siberiei 2”, care ar urma să crească semnificativ capacitatea de transport a gazului rusesc către China.