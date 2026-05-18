Zelenski cere implicarea Europei în negocierile cu Rusia: „Este important ca ea să aibă o voce”

Sursă: Realitatea.net

Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenskyy, a declarat că Europa trebuie să fie implicată în negocierile privind războiul cu Rusia, în cadrul medierii conduse de Statele Unite. Mesajul a fost transmis după o convorbire telefonică avută cu Antonio Costa.

„Cu toţii împărtăşim opinia că Europa trebuie să fie implicată în negocierile” cu Rusia, în cadrul medierii americane, a scris, duminică, pe Telegram, Volodimir Zelenski. Președintele ucrainean consideră că Uniunea Europeană ar trebui să aibă un rol mai clar în discuțiile legate de conflict.

„Este important ca ea să aibă o voce şi o prezenţă puternică în acest proces şi este necesar să se stabilească cine o va reprezenta”, a adăugat Volodimir Zelenski. Deși Uniunea Europeană oferă o mare parte din sprijinul financiar și militar pentru Ucraina, blocul european a fost ținut până acum în afara negocierilor, care se află într-un impas.

Statele europene sunt împărțite în privința negocierilor cu Rusia

Unele state membre consideră că această situație poate reprezenta o oportunitate pentru o implicare mai mare a Europei în procesul diplomatic. Totuși, alte țări, printre care și Estonia, se opun ideii începerii unor negocieri în acest moment.

„Nu este momentul să discutăm sau să negociem. Este momentul să punem presiune pe Rusia”, a declarat ministrul estonian de externe, Margus Tsahkna, în cadrul unei conferințe de securitate organizate la Tallinn.

Oficialul estonian a avertizat că Rusia nu ar trebui avantajată prin deschiderea unor discuții premature.

„Nu suntem foarte încântaţi de ideea ca toată lumea să se grăbească la Moscova pentru a începe discuţiile, deoarece Rusia este slăbită. Nu este momentul potrivit”, a adăugat acesta.