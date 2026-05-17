Donald Trump, mesaj radical pentru liderii iranieni: „Nu va mai rămâne nimic din țară dacă ne provocați”

Tensiunile geopolitice dintre Washington și Teheran ating un nou punct critic după ultimele declarații de la Casa Albă. Donald Trump a somat public conducerea Iranului să revină de urgență la masa negocierilor, subliniind că refuzul unui acord rapid cu Statele Unite ar putea atrage consecințe devastatoare, mergând până la distrugerea completă a țării.

Ultimatum de la Casa Albă: Donald Trump amenință Iranul cu distrugerea totală dacă refuză un acord rapid

Relațiile diplomatice dintre Washington și Teheran au intrat într-o nouă fază de alertă maximă în urma unui mesaj de o duritate extremă transmis de liderul american. Președintele Donald Trump a ales din nou calea rețelelor de socializare pentru a trasa o linie roșie în Orientul Mijlociu, avertizând conducerea de la Teheran că fereastra de oportunitate pentru negocieri se închide rapid și că refuzul unui compromis va avea consecințe catastrofale pentru viitorul statului iranian.

Mesajul, publicat duminică pe platforma Truth Social, confirmă revenirea Casei Albe la o strategie de presiune maximă. În stilul său caracteristic și fără menajamente diplomatice, Donald Trump a subliniat că timpul se scurge în defavoarea Iranului, condiționând în mod direct evitarea unei escaladări militare sau economice majore de adoptarea unei poziții flexibile și rapide din partea liderilor islamiști.

Negocieri în impas total pe dosarul nuclear și cerințele draconice ale Washingtonului

Acest nou avertisment apocaliptic nu vine pe un teren gol, ci reflectă blocajul profund în care se află canalele de comunicare dintre cele două superputeri. Discuțiile bilaterale sunt complet înghețate de luni de zile, principalul punct de divergență rămânând programul nuclear dezvoltat de Teheran, un subiect în privința căruia viziunile celor două părți par în acest moment complet ireconciliabile.

Din perspectiva presei oficiale de la Teheran, responsabilitatea pentru acest eșec revine în totalitate Statelor Unite, care sunt acuzate că refuză să facă orice fel de concesie concretă în replică la propunerile înaintate de negociatorii iranieni. Agenția de presă Fars a dezvăluit că Administrația Trump a pus pe masă un set inflexibil de cinci cerințe de securitate. Printre cele mai dure condiții impuse se numără reducerea drastică și imediată a capacităților nucleare ale Iranului, dar și obligativitatea de a transfera direct pe teritoriul Statelor Unite întregul stoc de uraniu puternic îmbogățit acumulat de Teheran.

Refuzul deblocării miliardelor iraniene și menținerea sancțiunilor economice

Pe lângă pretențiile de ordin militar și tehnic, disputa capătă și o dimensiune financiară extrem de tensionată. Sursele guvernamentale din Iran afirmă că negociatorii americani au respins categoric orice solicitare legată de oferirea unor stimulente economice de moment, care ar fi putut debloca negocierile de la Geneva.

Washingtonul a respins ferm ideea de a elibera chiar și o parte din activele financiare de miliarde de dolari ale Iranului, care rămân înghețate în băncile internaționale din cauza sancțiunilor. De asemenea, Statele Unite au refuzat din start orice discuție privitoare la plata unor eventuale compensații financiare pentru pierderile economice uriașe suferite de populația și companiile iraniene în ultimii ani. În condițiile în care ambele tabere rămân baricadate în propriile poziții, cuvintele grele ale lui Donald Trump mută din nou reflectorul pe o potențială confruntare directă în regiune.