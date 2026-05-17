Miron Mitrea, scenariu de culise: „Nicușor Dan trage de timp pentru ca PNL să-l debarce pe Bolojan și să refacă alianța cu PSD”

Sursă: Realitatea PLUS

Consultantul politic Miron Mitrea susține că numele vehiculate în spațiul public pentru funcția de prim-ministru, inclusiv cel al fostei șefe a misiunii FMI în Grecia, sunt doar strategii de negociere. În opinia sa, președintele Nicușor Dan temporizează nominalizarea pentru a permite taberei din PNL să schimbe conducerea partidului și să refacă marea coaliție.

Analistul politic a comentat speculațiile apărute în presă privind posibila desemnare a unui tehnocrat de la Fondul Monetar Internațional (FMI) la conducerea Guvernului, privind cu scepticism o astfel de mișcare.

„În politică sunt oameni abili care bagă capul în poză”

Miron Mitrea este de părere că apariția numelui fostului oficial FMI în ecuația puterii poate fi doar o mișcare de imagine din partea unor oportuniști, deși recunoaște că nu deține toate datele privind discuțiile directe de la Palatul Cotroceni.

„În politică sunt oameni abili care, de câte ori se deschide o ușă, bagă și ei capul în poză. Deci este posibil ca această doamnă, care a lucrat și lucrează la FMI, să fie din această categorie. În același timp, nu știu care este relația lui Nicușor Dan cu ea, deci aș comenta fără să am toate informațiile. Dar s-a vorbit în mod repetat despre ea ca posibilă candidată la funcția de prim-ministru, s-a vorbit și despre Consiliul de Administrație sau despre postul de guvernator de la Banca Națională”, a declarat Miron Mitrea.

Strategia din spatele amânărilor: Arătarea pisicii la negocieri

Fostul politician consideră că președintele Nicușor Dan folosește aceste nume de tehnocrați ca pe o pârghie de presiune asupra partidelor politice, pentru a le forța să ajungă la un acord la consultările oficiale.

„Habar n-am ce o să facă președintele Nicușor Dan. Eu cred că el trage de timp, dacă mă întrebați pe mine. Trage de timp ca să dea ocazia celor din PNL să-l debarce pe Ilie Bolojan, ca să poată să refacă alianța PNL-PSD, cu sau fără USR – că asta nu mai discutăm –, plus UDMR, și să fie liniștiți că rămân o majoritate stabilă, sau maximum instabilă. Aceste nume vehiculate sunt un mod, mă exprim neacademic, dar este o expresie folosită inclusiv de politicieni, de a 'arăta pisica' la negocieri, pentru a se ajunge cumva la un consens cât mai repede”, a explicat consultantul politic.

Portretul favoritei de la FMI: Un tehnocrat dur, testat în criza din Grecia

În ciuda rezervelor exprimate de analiști, surse de la Cotroceni insistă că economista venită de la Washington este, în acest moment, favorita președintelui pentru Palatul Victoria.

Doamna respectivă vine direct de la Fondul Monetar Internațional, unde s-a remarcat într-una dintre cele mai complicate și dure misiuni din istoria instituției, conducând delegația FMI în Grecia în perioada de vârf a crizei financiare elene. Deși este un tehnocrat extrem de respectat și cunoscut în cercurile financiare de elită, ea rămâne o figură aproape anonimă pentru publicul larg din România, fapt ce ar putea complica validarea sa politică.