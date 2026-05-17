Cine este Delia Velculescu, persoana preferată de Nicușor Dan pentru funcția de premier

Sursă: Realitatea.Net

Varianta unui premier tehnocrat pare să fie varianta cea mai ușor acceptată de către preledintele Nicușor Dan pentru a pune capăt crizei politice prelungite de la vârful statului. Conform surselor gândul.ro Delia Velculescu este în cărți pentru a conduce Executivul de la București. Aceasta este angajata FMI de mulți ani și a salvat Grecia și Cipru din cele mai grele crize economice.

Cine este Delia Velculescu, „Doamna de Fier” de la FMI vehiculată ca favorita lui Nicușor Dan pentru Palatul Victoria

Numele Deliei Velculescu revine în prim-planul scenei politice de la București. Potrivit surselor politice, reputata economistă ar fi propunerea de premier tehnocrat susținută de președintele Nicușor Dan pentru depășirea actualului blocaj guvernamental. Cu o carieră de peste două decenii la Fondul Monetar Internațional (FMI), Velculescu este o figură extrem de respectată în cercurile financiare globale, fiind recunoscută pentru gestionarea unora dintre cele mai dure crize economice din istoria modernă a Europei.

Deși este mai puțin cunoscută publicului larg din România, economista nu se află la prima sa intersecție cu jocurile de putere de la București. Numele său a mai fost vehiculat pe surse pentru funcția de prim-ministru și în cursul anului 2025, însă negocierile de atunci nu s-au concretizat. De această dată, contextul politic o readuce în atenție ca o soluție de avarie, de profil tehnocrat, capabilă să ofere stabilitate economică.

Educația americană și ascensiunea în structurile de elită de la Washington

Delia Velculescu s-a format profesional în Statele Unite ale Americii, unde a urmat un parcurs academic de elită. Ea deține o diplomă de master și un doctorat în economie obținute la prestigioasa Universitate Johns Hopkins (JHU). Calitățile sale au fost rapid remarcate de marile instituții financiare internaționale, ea alăturându-se echipei Fondului Monetar Internațional în anul 2002, imediat după finalizarea studiilor doctorale.

În anul 2008, o perioadă marcată de declanșarea crizei financiare globale, Velculescu a făcut pasul către Departamentul European al FMI. Din această poziție, ea a fost trimisă în prima linie a managementului de criză, lucrând direct pe programele de asistență financiară de urgență destinate unor state aflate în pragul colapsului economic, precum Islanda, Cipru și Grecia.

Mandatul din Cipru și reputația de „Iron Lady” a negocierilor dure

Primele succese majore în managementul macroecnomic de urgență au venit în timpul crizei din Cipru. În cadrul acestei misiuni, românca a coordonat strategii extrem de sensibile și de o duritate financiară ridicată, axate pe privatizări masive, restructurarea profundă a sectorului bancar cipriot și curățarea bilanțurilor instituțiilor de credit de valul de împrumuturi neperformante.

Poziția sa inflexibilă și fermitatea cu care a impus reformele structurale la Nicosia i-au atras respectul liderilor occidentali, dar și etichete memorabile în presa internațională. Publicații de prestigiu precum The Guardian o descriau în acea perioadă drept o profesionistă „serioasă și dedicată”, dar mai ales ca pe o adevărată „Doamnă de Fier” a negocierilor economice, o reputație care avea să o preceadă în următoarea sa mare provocare.

Testul suprem: Coordonarea bailout-ului istoric din Grecia

Consacrarea definitivă la nivelul publicului european a avut loc în anul 2015, în timpul celei mai dramatice faze a crizei datoriilor din Grecia. FMI a anunțat atunci oficial că o echipă de experți condusă de Delia Velculescu a fost trimisă la Atena pentru a gestiona discuțiile tehnice extrem de tensionate cu autoritățile elene și cu reprezentanții instituțiilor europene.

Jurnaliștii eleni au catalogat-o rapid drept o veterană a planurilor de salvare financiară. Misiunea de la Atena a fost considerată una dintre cele mai complexe și mai politizate intervenții din istoria FMI, într-un moment în care viitorul zonei euro depindea de reformele structurale negociate de echipa sa. După succesul acestor programe europene, cariera sa a continuat pe o traiectorie ascendentă, preluând o altă poziție de mare responsabilitate ca șefă a misiunii FMI pentru Africa de Sud. Toată această experiență în teatre de criză globală o recomandă astăzi, în viziunea susținătorilor săi de la București, drept tehnocratul ideal pentru un guvern de sacrificiu.