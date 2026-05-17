Încep consultările cruciale la Palatul Cotroceni. Cine va face parte din delegația partidului AUR

De mâine, întreaga atenție a scenei politice se mută la Palatul Cotroceni. Președintele Nicușor Dan demarează consultările oficiale cu formațiunile parlamentare pentru a evalua șansele constituirii unei majorități guvernamentale și pentru a decide numele viitorului prim-ministru al României.

Partidele politice și-au stabilit deja delegațiile oficiale care vor merge rând pe rând în fața șefului statului. Discuțiile se anunță intense, în condițiile în care configurația politică actuală impune negocieri strânse pentru formarea unei coaliții stabile.

Liderii AUR merg primii la discuții

Printre primele formațiuni care vor ajunge la discuțiile cu președintele se numără Alianța pentru Unirea Românilor (AUR). Delegația va fi condusă de George Simion, președintele partidului, alături de care se vaor mai afla și Dan Dungaciu și Petrișor Puiu.

Reprezentanții AUR merg la Cotroceni cu obiective clare privind viitoarea guvernare, poziția lor fiind un element cheie în ecuația formării noii majorități.

PSD, PNL și USR își trimit echipele de negociere

Pe parcursul zilei de mâine, porțile Palatului Cotroceni se vor deschide și pentru delegațiile celorlalte mari partide politice. Fie că vorbim despre PSD, PNL sau USR, fiecare formațiune va trimite o echipă de negociere formată din președinții de partide și lideri marcanți din structurile de conducere.

Miza fiecărei runde de discuții este prezentarea propriilor principii de guvernare și, eventual, a propunerilor de premier, în încercarea de a contura o formulă politică ce poate trece de votul parlamentului.

Cine va fi următorul premier al României?

Fiecare partid va încerca să își impună viziunea în cadrul acestor întâlniri separate. Ulterior, după finalizarea tuturor rundelor de discuții, președintele Nicușor Dan va trage concluziile și va trebui să anunțe numele persoanei mandatate să formeze noul guvern.

Următoarele 24 de ore sunt decisive pentru viitorul politic al țării, iar deznodământul de la Cotroceni va stabili direcția executivului pentru perioada următoare.