Mașină cu două persoane blocată pe o stradă inundată din Prahova. Pompierii au intervenit de urgență

Momente tensionate în orașul Plopeni, județul Prahova, după ce un autoturism în care se aflau două persoane a rămas blocat pe o stradă complet inundată. Incidentul s-a produs în urma ploilor abundente care au afectat zona și au transformat carosabilul într-un adevărat lac.

Imaginile surprinse la fața locului și distribuite arată cum mașina a rămas imobilizată în apă, nivelul acesteia ajungând la aproximativ jumătate de metru. Martorii spun că șoferul a încercat să traverseze porțiunea inundată, însă autoturismul s-a oprit în mijlocul apei.

La scurt timp după apelul la 112, pompierii au intervenit pentru salvarea celor două persoane aflate în vehicul. Echipajele au ajuns rapid la locul incidentului și au acționat pentru evacuarea ocupanților în siguranță.

Intervenție a pompierilor după ploile torențiale din Prahova

Ploile puternice din ultimele ore au creat probleme în mai multe localități din județul Prahova. În Plopeni, mai multe străzi au fost acoperite de apă, iar traficul s-a desfășurat cu dificultate.

Reprezentanții ISU au recomandat șoferilor să evite traversarea zonelor inundate, mai ales atunci când nivelul apei este ridicat și există riscul ca motorul autoturismului să se oprească.

În imaginile video distribuite online se poate observa cum apa depășește pragul mașinii, iar intervenția salvatorilor a fost necesară pentru a preveni o situație periculoasă.

Autoritățile le recomandă conducătorilor auto să reducă viteza în condiții de ploaie torențială și să evite drumurile unde apa s-a acumulat în cantități mari.