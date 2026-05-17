Încă o dronă căzută în România. Guvernul tace

Este criză politică majoră în Letonia după ce două drone ucrainene au căzut în țară! Guvernul a demisionat, iar președintele caută o nouă majoritate. Între timp, autoritățile din România tac după ce o nouă dronă a intrat ieri pe teritoriul țării noastre, a 15-a doar de la începutul acestui an. Nici până acum premierul nu a venit cu o reacție publică în urma incidentului anunțat de Ministerul Apărării Naționale. Realitatea plus a cerut un punct de vedere de la Ilie Bolojan dar nu am primit un răspuns până la această oră.

România, lipsă totală de reacție după dronele intrate în țară

15 drone au intrat pe teritoriul țării noastre doar de la începutul războiului și până acum. Într-unul dintre cazuri, la Galați, autoritățile nu au reușit nici măcar să detecteze drona, pe motiv că nu avem capabilitățile necesare. În final, aceasta a fost recuperată abia după ce s-a prăbușit pe casa unui om și apoi a fost detonată.

Ultima drona , găsită ieri în curtea unei gospodării din Tulcea, avea și încărcătură explozibilă. Nici până acum premierul nu a venit cu o reacție în urma incidentului.

Între timp, în Letonia, ministrul Apărării a fost demis pe loc după ce două drone au căzut pe teritoriul țării. Premierul a demisionat la scurt timp după aceea, ceea ce a dus la căderea întregului Guvern.

„Incidentul recent arătat că liderii sectorului de apărare nu au îndeplinit promisiunea cerurilor sigure”, a transmis fostul premier.