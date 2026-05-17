Mașină distrusă de flăcări. Pompierii au intervenit de urgență în timpul nopții

Un autoturism parcat în fața unei gospodării din localitatea Havârna a fost distrus aproape în totalitate de un incendiu izbucnit în noaptea de sâmbătă spre duminică.

La fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Punctului de Lucru Darabani, alături de voluntarii Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Havârna, cu două autospeciale de stingere.

Pompierii voluntari au ajuns primii la intervenție

Echipajele ajunse la locul incidentului au constatat că autoturismul era deja cuprins în totalitate de flăcări.

Pompierii voluntari au intervenit rapid pentru a împiedica extinderea incendiului la un depozit de lemne aflat în apropiere. Datorită reacției rapide a echipajelor, focul a fost limitat și lichidat înainte să provoace pagube suplimentare.

Din fericire, incidentul nu s-a soldat cu victime.

Poliția a preluat ancheta

Primele verificări efectuate la fața locului indică faptul că incendiul ar fi fost provocat intenționat.

Cazul a fost preluat de Poliția Română, care continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul și identificarea persoanelor responsabile.