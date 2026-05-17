Barman din Pitești, amendat cu 10.000 de lei după ce a servit alcool unor minori la un concert

Sursă: Realitatea.net

Un barman din Pitești a fost sancționat de polițiști cu o amendă de 10.000 de lei după ce a servit băuturi alcoolice unor adolescenți minori aflați într-un local unde avea loc un concert.

În urma controalelor efectuate de oamenii legii, alți 11 tineri cu vârste de 16 și 17 ani au fost amendați pentru consum de alcool.

Descindere a poliției într-un local din Pitești

Acțiunea a avut loc în noaptea de 15 spre 16 mai și a fost desfășurată de polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Pitești, împreună cu specialiști ai Serviciului Criminalistic Argeș.

La verificări a participat și un câine de serviciu specializat în detectarea substanțelor psihoactive, scopul intervenției fiind prevenirea faptelor antisociale și menținerea siguranței în spațiile de divertisment.

Polițiștii au verificat 15 autoturisme și au legitimat 35 de persoane aflate în local sau în apropierea acestuia.

Unsprezece minori, prinși consumând alcool

În timpul controalelor, oamenii legii au identificat 11 minori, cu vârste cuprinse între 16 și 17 ani, care consumau băuturi alcoolice în incinta localului.

Toți adolescenții au fost sancționați contravențional conform prevederilor Legii 61/1991, valoarea totală a amenzilor aplicate fiind de 1.900 de lei.

În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit că băuturile alcoolice le-au fost vândute chiar de către barmanul unității, fără ca acesta să verifice dacă tinerii aveau vârsta legală pentru consumul de alcool.

Poliția anunță controale și în perioada următoare

Pentru nerespectarea obligațiilor legale privind comercializarea băuturilor alcoolice către minori, barmanul a primit o amendă de 10.000 de lei.

Reprezentanții Inspectoratul de Poliție Județean Argeș au anunțat că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, în special în zonele frecventate de tineri.