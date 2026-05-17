Țara noastră, umilită de Moldova la Eurovision. Reacția șocantă a prezentatoarei de peste Prut

Sursă: Realitatea PLUS

Umilința României s-a văzut la scară largă. Prezentatoarea Moldovei a fost la un pas să refuze anunțul punctajului oferit peste Prut țării noastre. Moldova a oferit României 3 puncte, deși România i-a dat zece.

Prezentatoarei de peste Prut i-a fost rușine de punctaj

România a obținut locul 3 la Eurovision 2026, cu 296 de puncte. Alexandra Căpitănescu a avut o prestatie de exceptie pe scena Eurovision de la Viena. Cu o voce puternică și un show electrizant, artista a cucerit publicul cu piesa „Choke Me”. 25 de țări au luptat pentru trofeu. România a primit însă doar trei puncte din partea Republicii Moldova în finală. Publicul a dat peste nas juriilor care au desconsiderat piesa noastră, inclusiv juriului de la Chișinău.

România a revenit în finala Eurovision după doi ani de absență și a terminat competiția pe locul al treilea, cu 296 de puncte, poziție istorică obținută datorită Diasporei. Alexandra Căpitănescu a interpretat piesa „Choke Me” și a obținut 64 de puncte din partea juriilor naționale și 232 de puncte din televot, unul dintre cele mai mari punctaje acordate de public în această ediție. Lucru care a plasat automat concurenta în topul clasamentului.

Concursul a fost câștigat anul acesta pentru prima oară de Bulgaria. Dara a câștigat Eurovision 2026, cu piesa „Bangaranga”. Locul 2 a fost câștigat de Israel. Luxemburg a acordat României 12 puncte, punctajul maxim.

România a pierdut puncte prețioase în lupta pentru trofeu, după ce juriul din Republica Moldova i-a acordat Alexandrei Căpitănescu doar 3 puncte, în timp ce România i-a oferit 10 puncte concurentului din statul vecin. Punctajul maxim, de 12 puncte, acordat de juriul moldovean a mers către Polonia, decizie care a provocat imediat un val de reacții pe rețelele sociale, în condițiile în care România și Republica Moldova își acordau reciproc, an de an, punctaj mare. Mai mult, Bulgaria, Germania, Franța și alte țări europene considerate apropiate ne-au au oferit zero puncte.

România nu a câștigat niciodată Eurovisionul, însă a avut câteva participări importante, inclusiv două locuri 3 și mai multe prezențe în top 10.

Alexandra Căpitănescu are 22 de ani și este originară din Galați. Ea a devenit cunoscută pentru participarea la un cunoscut concurs de talente prin care s-a lansat.