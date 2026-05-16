Cabral și Andreea Ibacka divorțează după 18 ani de căsnicie. Motivul real pentru care au decis să pună punct

Sursă: Realitatea PLUS

După săptămâni întregi de zvonuri și speculații, a venit și confirmarea. Cabral și Andreea Ibacka au anunțat oficial că divorțează. Cei doi au transmis un mesaj comun prin care au confirmat că au ales să meargă pe drumuri separate. Vestea i-a luat prin surprindere pe fanii care considerau cuplul ca fiind unul dintre cele mai solide din România.

Cabral și Andreea Ibacka divorțează

Cabral și Andreea Ibacka au decis să vorbească deschis despre ceea ce se întâmplă în familia lor, și au postat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.

„Pentru că ani la rând am ales să fim sinceri cu oamenii care ne-au fost aproape, simțim că le datorăm și acum adevărul. După peste 18 ani de viață împreună, cu recunoștință pentru tot ce am construit împreună, dar și cu tristețe, am decis să mergem pe drumuri separate. Este un moment greu pentru amândoi. Dar privim înapoi cu respect pentru anii în care ne-am oferit totul, am crescut împreună și am învățat unul de la celălalt. ”, au transmis cei doi.

Cabral și Andreea Ibaka au explicat că despărțirea s-a produs fără scandal și fără conflicte publice, însă au recunoscut că este o perioadă extrem de grea pentru întreaga familie.

În ultimele luni, fanii au observat că cei doi apar tot mai rar împreună și că nu mai poartă verighetele.

Foștii soți au împreună doi copii și încearcă acum să gestioneze totul cât mai discret și liniștit.

Povestea lor de iubire a început în urmă cu aproape două decenii, pe platourile de filmare, iar de atunci au devenit rapid unul dintre cele mai iubite cupluri.